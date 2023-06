Grote hoeveelheid explosieven gevonden in flat, gebouw wordt ontruimd

Een flat in Den Bosch wordt donderdagochtend ontruimd nadat er bij een inval een grote hoeveelheid explosieven is gevonden in een kelderbox onder de flat. De politie deed een inval in een appartement aan de Helftheuvelpassage en vond vervolgens een grote hoeveelheid explosieven in de kelder, dat meldt de politie ter plaatse.

Rechercheonderzoek leidde de politie naar de flat, wat precies de reden is van het onderzoek wil de politie niet kwijt. Ze heeft in de flat niemand aangehouden. Drie woonlagen van de flat zijn ontruimd. Ook kantoorpanden aan de overkant van de flat zouden worden ontruimd. Het is niet duidelijk om wat voor explosieven het gaat en wat de hoeveelheid precies is. Ouderen

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is aanwezig en gaat onderzoek doen. Ook ambulance en brandweer zijn aanwezig. De gemeente Den Bosch komt ter plaatse om de bewoners van de flat op te vangen. In het gebouw wonen voornamelijk ouderen. Zij zijn ondergebracht in een verpleegtehuis om de hoek. De omgeving is afgezet. Opblazen pinautomaten

In 2020 werden in de berging van een flat ook explosieven gevonden. Deze werden gevonden in de Schutskampstraat in Den Bosch, dat is een straat achter de Helftheuvelpassage. Deze explosieven waren bedoeld voor het opblazen van pinautomaten. Een vrouw uit Den Bosch knutselde de bommen in elkaar voor een bende plofkrakers. LEES OOK: Bommen voor plofkraken werden in Den Bosch gemaakt

Foto: Bart Meesters / SQ Vision