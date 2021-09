Bommen voor plofkraken werden in Den Bosch gemaakt

De explosieven die vorig jaar zijn gevonden in de berging van een flat in Den Bosch waren bedoeld voor het opblazen van pinautomaten. Een vrouw uit Den Bosch knutselde de bommen in elkaar voor een bende plofkrakers. Dat denkt de politie na een uitgebreid onderzoek samen met de Duitse autoriteiten.

EInd oktober 2020 deed de politie een inval in de flat aan de Schutskampstraat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen omdat er in de berging explosieven waren gevonden. Alle buren moesten geëvacueerd worden. Tot op heden was onbekend wat de achtergronden waren van de zaak.

Volgens de politie is de verdachte uit Den Bosch een vrouw van 29 jaar oud. Of ze daar ook woonde is niet bekendgemaakt. "Ze wordt verdacht van het maken van pakketjes met explosieven", meldt de politie.

De politie maakte donderdag bekend dat ze deel uit maakte van een misdaadbende die plofkraken aan het voorbereiden en uitvoeren was. Een bende blies pinautomaten op in de Duitse plaatsen Geldern en Wachtendonk. In februari 2020 viel in Schüttdorf één gewonde en moest de brandweer twee families redden. In deze zaak worden de verdachten beschuldigd van poging tot moord.

Omdat het vermoeden was dat de daders uit Nederland kwamen, werkten Duitse en Nederlandse autoriteiten samen bij het onderzoek. De politie kreeg een man van 29 uit Utrecht in beeld. Hij kocht pinautomaten in de omgeving van Osnabrück. Die apparaten gingen naar Utrecht, waar een soort trainingscentrum verstopt zat.

De politie denkt dat ze daar oefenden met het opblazen van pinautomaten. Agenten gingen het gebouw in de gaten houden en afluisteren. Bij een van de tests ging vorig jaar september wat mis. Een van de verdachten (24) overleed bij een ontploffing.

Kort daarna volgden drie arrestaties en kwam de inval in de Bossche flat. Dinsdag kwamen er opnieuw drie verdachten bij. Waar die mensen zijn opgepakt is niet bekendgemaakt. Er zijn zeven panden doorzocht.

Het proces rond de bende komt in 2022 voor de rechtbank Midden-Nederland, mogelijk in Utrecht.

