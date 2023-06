Weinig boeren bij protest in Den Haag: 'FDF moet van tactiek veranderen'

Ondanks de door actiegroep Farmers Defence Force (FDF) aangekondigde boerenacties, is het donderdag erg rustig in Den Haag. De boerendemonstratie was vanaf het middaguur, maar de opkomst is klein. Ook vanuit onze provincie. Weinig Brabantse boeren lijken verrast over het krimpende aantal collega's dat meedoet. "FDF zet dit soort acties los op touw, zonder te overleggen met de grote boerenorganisaties."

Ron Vorstermans Geschreven door