Groot onderzoek naar plofkraken in Duitsland: 3 Bosschenaren opgepakt

In een groot onderzoek naar een serie plofkraken in Duitsland heeft de politie donderdagochtend drie mannen uit Den Bosch opgepakt. Ze zouden betrokken zijn bij explosies bij 10 geldautomaten, waar ze meer dan een miljoen euro buit maakten. Bij de 25 invallen die de politie deed zijn explosieven, vuurwapens, drugs en dure auto's meegenomen.

Het onderzoek draait om meer dan tien plofkraken die sinds maart 2022 in Duitsland zijn gepleegd. De recherche in Den Bosch heeft samen met de Duitse politie een bende op het oog, die in wisselende samenstellingen werkte. Bij de plofkraken maakten de criminelen in totaal ruim een miljoen euro buit. Volgens de politie zijn er vooral mannen uit de regio Den Bosch bij betrokken. De opgepakte mannen zijn 19, 31 en 26 jaar oud en komen ook uit die stad.

Veel schade bij plofkraken

Alle plofkraken waar de groep van wordt verdacht, waren in de Duitse deelstaten Sleeswijk-Holstein, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Nedersaksen.

Daarbij maakte de bende telkens een grote buit, maar werd voor minstens evenveel geld schade veroorzaakt. Zo wordt de groep verdacht van een plofkraak in de nacht van 28 op 29 september 2022 in het Duitse Mayen. Daar hebben de mannen bijna 115.000 euro buitgemaakt en voor 200.000 euro schade veroorzaakt.

Ook zou de groep verantwoordelijk zijn voor een plofkraak op 27 april 2022 in Arnsberg. Daar namen verdachten bijna 150.000 euro mee en liep de schade aan het bankgebouw op tot bijna 350.000 euro.

Explosieven en vuurwapens

De 31-jarige Bosschenaar werd aangehouden op verzoek van de Duitse autoriteiten. Voor hem is een overleveringsprocedure gestart. De 19-jarige verdachte is opgepakt voor wapenbezit en de oudste van 36 zit vast voor het bezit van explosieven en vuurwapens. Ze zitten alle drie vast. De politie sluit niet uit dat meer mensen worden aangehouden.

De politie doorzocht donderdagochtend in alle vroegte verschillende huizen, loodsen en garageboxen. Ook de woningen van de verdachten werden doorzocht. De politie was op zoek naar spullen die te maken hebben met de plofkraken, het omkatten van de auto's en waardevolle spullen die misschien met crimineel geld waren gekocht. Bij omkatten krijgt een gestolen auto een 'nieuwe identiteit', door het een chassisnummer van een sloopauto te geven.

Flat ontruimd

In Den Bosch vond de politie explosieven. Die lagen in een kelderbox van een flatgebouw aan de Helftheuvelpassage. Vanwege explosiegevaar werden drie verdiepingen van het complex ontruimd. Ook op een woonwagenkamp aan de Ritchiestraat in Oss lagen explosieven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft deze op een veilige plek tot ontploffing gebracht.

Op twee locaties in Den Bosch nam de politie automatische vuurwapens in beslag. In een pand in Rosmalen lag 18 kilo van de harddrug chrystal meth. Verder nam de politie waterscooters, een dure auto, gegevensdragers, cash geld en chemicaliën voor de productie van synthetische drugs mee in Den Bosch en Oss.

Ook buiten Brabant deed de politie invallen. Namelijk in Amsterdam, Berkel en Rodenrijs, Ankeveen en Utrecht. In Ankeveen en Amsterdam nam de politie auto's in beslag.

Bekijk hieronder een samenvatting van wat er donderdagochtend is gebeurd: