Buspassagier zag hoe ruzie escaleerde: 'Het verhaal zit anders in elkaar'

“Ik wil dat de waarheid verteld wordt”, zegt een jonge vrouw donderdagavond tegen Omroep Brabant. Ze zat in de bus in Roosendaal waar een discussie tussen de chauffeur, een passagier en haar broers volledig uit de hand liep. “Ik snap wel dat die mannen de ruiten in sloegen."

“Ik zat samen met mijn moeder in de bus toen dat meisje instapte. Ze had een beker in haar hand en de chauffeur zei dat ze die weg moest gooien. Ze deed hem in haar tas en stapte toen in. De chauffeur keek vervolgens om en zei dat hij al vaak genoeg heeft meegemaakt dat mensen toch gaan drinken. Hij zei: ‘gooi het weg of je gaat eruit’. Wij en ook een andere vrouw keken vreemd op. We begrepen niet wat zij verkeerd had gedaan.” Op dat moment vroeg de vrouw met het drankje of ze uit de bus mocht. Ze voelde zich niet veilig. “Die chauffeur begon toen heel vreemd te glimlachen en deed de deuren op slot. Ze vroeg het nog eens en begon te trillen. Ze drukte in paniek op de stopknop, maar de deuren gingen niet open. Ondertussen bleef die chauffeur maar lachen. Wij zaten ook te kijken van, wat wil je nou.”

“Zij klopten op de deur en vroegen netjes of die open kon."

De vrouw besloot haar broers te bellen. En de chauffeur belde vervolgens de politie. Een paar minuten later kwamen er twee mannen naar de bus toe. “Zij klopten op de deur en vroegen netjes of die open kon. De buschauffeur keek hen aan, glimlachte ook nu weer, maar deed de deuren niet open. Hij zei dat de politie eraan kwam.” Een van de mannen legde uit dat zijn zusje waarschijnlijk een paniekaanval had en verzocht nog eens de deuren open te doen. De chauffeur draaide vervolgens zijn raam dicht. Even later sloeg de man zijn vuist erdoorheen. De jonge vrouw die de discussie aanschouwde wist niet wat ze meemaakte. Ze is nog steeds flink geschrokken en wil daarom alleen anoniem haar verhaal doen. “Maar ik snap die man die de ruit insloeg wel. Ik denk dat hij bang was dat haar iets zou overkomen. Zij bleven heel netjes, maar die buschauffeur deed heel vreemd.”

"Het is het ene woord tegen het andere.”