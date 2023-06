Duitse soldaat die sneuvelde bij Best krijgt naam en graf

1/2 Alle kisten donderdag in Ysselsteyn in Limburg (foto: defensie)

Defensie is er in geslaagd een onbekende Duitse soldaat te identificeren die is gevonden bij Best. Donderdag heeft de man een waardige rustplaats gekregen, tussen 32.000 andere gesneuvelde Duitsers.

Het gaat om unteroffizier Ernst Lehman. Hij vocht bij Best in 1944 tegen de oprukkende geallieerden en was een van de velen die sneuvelde.

Market Garden

Eenheden van de Amerikaanse 101e Airbornedivisie waren vanaf 17 september 1944 in die regio gedropt, met parachutes en zweefvliegtuigen voor Operatie Market Garden. De Amerikanen probeerden de grote doorgaande route vanuit België over Veghel en Grave naar Arnhem in bezit te krijgen, voor een grote doorstoot.

Maar ze werden vanuit de flanken aangevallen door Duitsers. Wat er precies met Lehman is gebeurde is niet bekend. Alles wijst er op dat hij op 18 september sneuvelde en daar ter plekke is begraven en vergeten.

Metaaldetector

De overblijfselen van zijn lichaam werden in 2021 gevonden toen iemand met een metaaldetector in de bossen bij Best aan het zoeken was. Hij of zij stuitte op een oude schuttersput uit de oorlog met menselijke resten. Specialisten van de landmacht deden een opgraving. Bij de stoffelijke resten zat een herkenningsbadge die soldaten om hun nek droegen met daarop hun gegevens. Zo kon de Bergings- en identificatiedienst Koninklijke Landmacht er achter komen dat het ging om Ernst Lehman.

Die dienst doet door het hele land onderzoek naar resten. Ze slaagde er de voorbije jaren in om nog twee andere Duitsers hun naam terug te geven. Een grenadier die sneuvelde bij Mook (september 1944) en een piloot die crashte bij Angeren (juli 1943).

Naamloos

Bij zeven anderen was niet meer te achterhalen wie het waren. Ze zijn naamloos begraven. Standaard krijgen die kruisen dan het opschrift: 'ein Deutscher soldat'.

Donderdag was er een korte ceremonie met een legeraalmoezenier die sprak over verzoening, meldde defensie achteraf. De plechtigheid was in het bijzijn van de Duitse ambassade en enkele nabestaanden. Herbegrafenissen op de Duitse begraafplaats zijn altijd sober, zonder media. Er wordt pas achteraf ruchtbaarheid aan gegeven en soms ook helemaal niet.

Alle Duitsers die sneuvelden gaan naar de enige Duitse begraafplaats in ons land. Die bestaat sinds 1947 in het Limburgse Ysselsteyn. Na de oorlog lag vooral Brabant bezaaid met zogenoemde veldgraven, die op het slagveld waren gemaakt. Jarenlang werden de lijken opgegraven en naar Limburg gebracht. Daar liggen nu bijna 32.000 Duitsers die omkwamen in de oorlog en een ook een kleine groepje van 87 mensen die stierf in de Eerste Wereldoorlog op Nederlands grondgebied.

LEES OOK:

Lichaam van Duitse soldaat uit Tweede Wereldoorlog gevonden in Best

Dwalend Duits leger dat Brabant teisterde geeft geheimen prijs