Maartje brak haar nek, raakte verlamd en maakt daar nu een podcast over

Ze lag in de berm nadat de auto waarin ze zat tegen een boom gebotst was. En ze dacht: "Ik heb veel geluk gehad. Ik voel niets". Maar dat bleek juist helemaal fout: ze had een dwarslaesie. De 19-jarige Maartje van de Sande uit Rosmalen was van het een op het andere moment zwaar gehandicapt. Je kunt je bijna niet voorstellen hoe dat is. Precies daarom maakt Maartje samen met haar vader Harrie de goed beluisterde podcast 'Stap voor stap'. En dat geeft aan hoe ze het doen, stap voor stap en niet te ver vooruit denken. Maartje en Harrie vertellen er zondag over in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

Maartje liep stage in Retranchement bij Cadzand. Het leven lachte haar toe. Ze maakte deel uit van het animatieteam op een plaatselijke camping. Op 21 oktober vorig jaar zouden ze nog even gaan stappen in het nabijgelegen Knokke. Al op de heenweg gebeurde het ongeluk en in plaats van Knokke belandde ze in het ziekenhuis in Brugge. Na een operatie werd ze later overgebracht naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Daar maakte ze samen met haar vader al de eerste podcast.

Ze wil vertellen over wat het betekent om een dwarslaesie te hebben. Het is niet alleen die rolstoel. Ze kan ook niet meer zelfstandig eten, drinken, poepen en plassen. Samen maken ze letterlijk alles bespreekbaar. Natuurlijk is er verdriet en het aller moeilijkste te verdragen vinden ze vooral het verdriet van de ander. Natuurlijk is het voor Maartje moeilijk als ze op sociale media ziet hoe haar vriendinnen zich vermaken op Paaspop. De podcast is dan ook vooral bedoeld om het allemaal te verwerken.

Maar 'Stap voor Stap' wordt ook gewaardeerd door zorgmedewerkers. Maartje maakt duidelijk hoe het is om aan de andere kant te staan. Ze heeft ook al gastlessen gegeven aan aankomend zorgpersoneel op het Koning Willem I College en op de Avans Hogeschool. Vader Harrie is trots dat zijn dochter zo snel na het ongeluk ook kansen ziet.

Zelf heeft hij ondanks alle verdriet ook een positieve levenshouding. De dwarslaesie van Maartje zit hoog in haar nek, maar er is ook een deel van de zenuwen gespaard gebleven. Daardoor zijn er ook kleine verrassingen van wat zijn dochter dan toch nog kan, bijvoorbeeld een vinger bewegen. Hij zegt: "We hebben van begin af aan besloten dat we alles vieren wat terugkomt. We hebben al heel wat feestjes gevierd."

