Waarom plofkrakers geldautomaten in Duitsland opblazen en hier niet meer

Duitsland is al jaren in trek bij Nederlandse plofkrakers. Dat bleek donderdag wel toen de politie op 25 plekken in ons land invallen deed. In Den Bosch en Oss zijn grote hoeveelheden explosieven ontdekt, bedoeld voor het opblazen van pinautomaten. Dat die criminelen daar tegenwoordig liever voor naar onze oosterburen scheuren, is niet voor niets.

Alleen al in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen was het vorig jaar 182 keer raak. Dit jaar staat de teller al op 98. Terwijl hier in Nederland amper nog een geldautomaat wordt opgeblazen. De belangrijkste reden? Onze pinautomaten zijn tegenwoordig beter beveiligd.

In Nederland zijn er steeds minder pinautomaten en sinds een aantal jaar staan die ’s nachts ook uit. Daardoor werkt een van de manieren om de automaten te laten ontploffen niet meer. “Veel criminelen gebruiken de pizzaschuifmethode”, legt criminoloog Jasper van der Kemp uit. “Daarbij wordt er tijdens het pinnen een explosief in de geldschuif geschoven, maar die gaat ’s nachts dus niet meer open.”

Wat Duitsland vooral aantrekkelijk maakt voor plofkrakers is de cashcultuur. Waar wij vooral pinnen, blijven mensen daar liever contant betalen. Daardoor zijn de pinautomaten vaak goed gevuld. De kans dat je met één plofkraak een buit van 50.000 tot 100.000 euro binnenhaalt, is groot.

Wat ook nog meespeelt, is dat er hier continue bekeken wordt hoe de automaten beter te beveiligen zijn. Bijvoorbeeld met inktcassettes of lijmcapsules die openspringen als de automaat wordt opgeblazen. “Het blijft vaag of die methodes al gebruikt worden”, zegt Van der Kemp. “Want daarmee vernietig je wel geld en dat mag officieel niet. Maar het kan criminelen wel afschrikken.”

Beter beveiligen dus. Maar waarom doen onze oosterburen dat niet ook gewoon? Volgens Van der Kemp proberen ze dat wel, maar is het daar allemaal een stuk lastiger te organiseren. “Waar wij zijn overgegaan naar Geldmaat, zijn er daar nog veel verschillende banken met hun eigen betaalautomaten. De vraag is of ze die allemaal moeten aanpassen, of slechts op sommige plekken. En Duitsland heeft veel deelstaten, dus de regels in één keer veranderen heeft veel voeten in de aarde.”

De politie deed donderdagochtend invallen in onder meer Den Bosch en Oss. Drie mannen uit Den Bosch werden opgepakt. Ze zouden betrokken zijn bij explosies bij tien geldautomaten in Duitsland. De buit was meer dan een miljoen euro.