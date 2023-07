Acht doden door geweld in eerste halfjaar en drugswereld schroeft tempo op

Zeker acht mensen zijn in de eerste zes maanden van dit jaar door geweld om het leven gekomen. Onder hen een kind van negen jaar en een baby. Etten-Leur was zelfs twee keer het toneel van dodelijk geweld. Omroep Brabant maakt ieder half jaar een tussenbalans op van de belangrijkste misdaadcijfers.

De helft van alle geweldsdoden viel in maart. Een overzicht:

Begin maart werd een man doodgestoken in een GGZ-complex in Etten Leur. Diezelfde maand werd Gradus Haisch doodgestoken in het buitengebied van Wouwse Plantage. Enkele dagen later stak een man in Bergen op Zoom een woonwagen in brand met een vrouw binnen die overleed. Kort daarna overleed een jongetje van zeven weken in Breda. De politie pakte de vader op.

Maart was ook de maand van het zware verkeersongeluk bij Sprang-Capelle door een wegpiraat, waarbij vier leden van een gezin omkwamen.

Familiedrama

In april werd Etten-Leur weer opgeschrikt door een familiedrama. Een vader stak zijn dochter van negen jaar dood en sloeg daarna de hand aan zichzelf. En op het terrein van GGZ De Groote Beek in Eindhoven sloeg een patiënt een medebewoner dood. In juni was er in Alphen een dodelijke mishandeling. Eind van de maand werd een man doodgeschoten op een woonwagenkamp in Maarheeze.

Het aantal van acht geweldsdoden past in een langere en ‘stabiele’ trend sinds 2020 in Brabant. Daarvoor waren de aantallen slachtoffers van moord en doodslag hoger.

Cryptohack

In de drugswereld waren er opnieuw klappers. De politie drong voor de zoveelste keer door tot een netwerk van cryptotelefoons.

Exclu was nu doelwit. Allerlei oude bekenden belandden in de cel, van de Tilburgse drugsbaron en lachgaskoning Kees F. tot aan diverse ex-Satudarah-bazen. Bovendien vond de politie een recordopslag met ketamine van een drugsbende uit Steenbergen.

Meer labs

De drugswereld lijkt sinds vorig jaar weer op te leven na een ‘rustige’ periode, merken kenners. Minstens zeventien drugslabs zijn tot nu toe ontdekt in Brabant en in het nieuws geweest. Als dit tempo doorzet komt het al gauw boven het aantal van 22 labs van vorig jaar.

Het lijkt erop dat er meer xtc, speed, meth en coke wordt gemaakt, als je naar het drugsafval kijkt.

Meer dumpingen

Het aantal dumpingen stijgt, bevestigt ook de politie. De eenheid Zeeland-West-Brabant zit al op zeker 33. Dat is nu meer dan in heel vorig jaar. Eentje springt eruit, de megadumping van 381 jerrycans in de bossen bij Achtmaal. De grens speelde hier een rol. Net zoals bij de 50 gedumpte vaten onder Budel.

Bijzonder was de arrestatie in Zevenbergen en in Helmond van drugsketelbouwers. Die lassers zijn er weinig en als je ze pakt kan je de markt verstoren, is het idee.

Rechtszaken

Geruchtmakende rechtszaken kwamen tot een eind. Die over Jelle Leemans die bij Roosendaal spoorloos verdween. ‘Brutus’ kreeg 17 jaar cel. Xtc-baron 'Peerke' S. uit Eersel werd veroordeeld tot tien jaar cel. Negen jaar was er voor Joop M. alias 'Zebra', die een undercoveragent buurman had.

En verder, de aanhoudende zoektocht naar 'Bolle Jos'. Politie en justitie houden de verdachte Bredase topcrimineel volop in beeld en ontmantelen stukje voor stukje zijn organisatie.

Een ander opmerkelijke ontwikkeling: na jarenlange reeksen met aanslagen op woningen en winkels in Brabant is het veel stiller geworden. Het lijkt verplaatst naar Rotterdam en omgeving.