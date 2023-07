10 cent extra door plastic verpakking: 'Mensen hebben het nog niet door'

Het gaat er vanaf zaterdag heel anders aan toe in menig friettent, want in heel Nederland geldt een verbod op gratis wegwerpplastic. Overstappen naar ander materiaal, zelf je bakje meenemen of het toch doorrekenen aan de klant? Dat is de grote vraag. Antoine van Beijnen stapt met zijn frituur R2B in Oosterhout over op bakjes van suikerriet. Elders rekenen ze wel een dubbeltje extra. "Mensen hebben het nog niet door."

"Dit is de puntzak die we bij evenementen gebruiken, maar in een cafetaria of met bezorgen is dat niet handig. Deze grote kartonnen bak is niet handig voor kleine bestellingen", legt hij uit. Achter hem, boven het dampende frietvet, staan de vertrouwde zwarte bakjes. "We hebben nog een kleine voorraad."

Met de nieuwe wet worden mensen aangespoord om hun eigen, herbruikbare verpakkingen mee te nemen. Daar is Antoine het alleen niet mee eens. "Op tv wordt leuk gedaan met bakjes en zakjes. Ik heb alles al voorbij zien komen. De hygiëne is heel belangrijk. We gaan het niet meegeven in een pan of emmertje. We hebben prima papieren zakken voor familiebestellingen."

En die zakjes snoep? Angelique scant het zakje bij de kassa. "Nee, bij deze niet. Het staat allemaal in de kassa, we hoeven het er dus niet zelf bij te rekenen."

Tien eurocent extra wordt verderop in Rosmalen wél aangeslagen, in een tankstation waar Angelique achter de kassa staat. Bij ingepakte broodjes, maar ook voor een bus Pringles met een plastic dop. "We hebben er nog geen commentaar op gehad. Mensen hebben nog niet door dat ze extra moeten betalen."

Angelique staat er in het tankstation anders in. "Het is hartstikke makkelijk als iemand een eigen beker meeneemt. Die nemen we aan en doen er koffie in. We hadden sowieso al klanten die zelf een beker meenamen. Ik verwacht dat dat er nu meer worden."

Voorlopig doen ze het in de frituur van Antoine nog 'even' met wegwerpplastic. "Wat we nog hebben, maken we op. Weggooien is zonde. Over anderhalve week stappen we in één keer over. Helaas zijn nog niet alle suikerrietbakjes binnen van de leverancier."

Voor nu is het dus wachten tot de suikerrietenbakjes binnen komen. Antoine: "Het is beter dan karton, waar ook weer een plastic laagje in zit. Wij vinden dit een prima alternatief."

