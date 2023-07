'Kijken naar volgende stappen' na excuses van koning voor slavernijverleden

De historische excuses die koning Willem-Alexander zaterdag maakte voor het slavernijverleden werden in Tilburg met blijdschap ontvangen. Tijdens het jaarlijkse Keti Koti Festival in de stad keken ze naar de toespraak die de koning in Amsterdam hield. "Hij vroeg zelfs om vergiffenis, dat is een stapje verder dan alleen 'sorry'", zegt Eardly van der Geld.

Van der Geld is de voorzitter van stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst Tilburg en een van de mensen achter Keti Koti in Tilburg. Tijdens dit evenement wordt de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. Het is zaterdag op de dag af 150 jaar geleden dat slavernij bij wet werd afgeschaft in Suriname en de Caraïbische eilanden. Gezamenlijk keken ze in Tilburg op schermen naar de speech van koning Willem-Alexander en dat maakte volgens Van der Geld veel indruk. "De excuses kwamen heftig binnen. Ik zag een koning die oprecht was en zelfs vroeg om vergiffenis", zegt hij. Vooral dat vragen om vergiffenis betekende nog wel het meeste voor iedereen. "Als je om vergiffenis vraagt dan is het ook belangrijk dat je een aanvaarding terug krijgt. Ik denk dat de koning ons antwoord wel al weet."

Van der Geld is blij met de excuses van Van der Geld, maar denkt ook aan de toekomst. "Iedereen zat hier op te wachten. Voor mij is deze cirkel nu rond, maar nu moeten ook gaan kijken naar de volgende stappen." Daarmee doelt de Tilburger vooral op de toekomstige generatie. "Heel belangrijk is dat scholen nu meer gaan doen met het slavernijverleden, zodat we de jeugd hier ook in de toekomst bewust van blijven maken." Dat past ook in het straatje van zijn stichting stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst Tilburg.

