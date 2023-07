Weg waar bestuurder auto 'verticaal parkeerde' is in trek bij hardrijders

Bewoners van de Sint-Oedenrodeseweg in Best zijn de hardrijders daar beu. Zaterdagnacht knalde een bestuurder met zijn auto tegen een paal en 'parkeerde' zijn wagen uiteindelijk verticaal. De auto vloog daarna ook nog in brand. Wonder boven wonder bleef de bestuurder ongedeerd. Maar het wachten is op een nog erger ongeluk, zegt Harrie Aerts die vlak bij de plek woont waar de auto crashte.

De Sint-Oedenrodeseweg is een weg met veel bochten tussen Best en Boskant. De maximumsnelheid is er 60 kilometer per uur, maar die wordt dus regelmatig genegeerd.

"Het is ons een doorn in het oog dat er op hier zo hard gereden wordt", zegt Harrie. Volgens hem gaat het soms harder dan honderd kilometer per uur. De weg is volgens hem populair bij motorrijders om eens even flink gas te geven. De weg leent zich daar ook voor, want het is een voorrangsweg zonder drempels of flitspalen.

Harrie's zoon Stefan Aerts lag zaterdagnacht in bed toen hij wakker werd van een enorme knal. Toen hij naar buiten keek, wist hij niet wat hij zag. Een auto stond recht overeind tegen een paal en vloog even later ook nog in brand. De bestuurder, die opvallend genoeg in zijn blote bast liep, was druk op zoek naar zijn telefoon. Stefan belde 112.

Zowel vader als zoon Aerts vinden dat er iets gedaan moet worden om de weg aan te passen, zodat automobilisten en motorrijders die niet meer als racebaan gebruiken. "Denk aan verkeersdrempels of een flitspaal", zegt Stefan. Zijn vader verwacht dat buurtbewoners binnenkort bij de gemeente Best gaan vragen om maatregelen die het verkeer afremmen.

Beelden van zaterdagnacht: