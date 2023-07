Mado’s moeder stierf eenzaam door zelfmoordpoeder: ‘Ze mocht niets zeggen'

“Mijn moeder is angstig en opgejaagd gestorven.” Dat stelt Mado Holthuis in een verklaring die de officier van justitie maandag voorlas in de rechtbank in Den Bosch. Alex Schot uit Eindhoven hielp haar 78-jarige moeder aan het zelfmoordpoeder Middel X. Eenzaam en een dag eerder dan ze Mado had verteld, maakte ze een eind aan haar leven. Mado vindt dat de Coöperatie Laatste Wil (CLW), waar Schot lid van is, moet opdraaien voor de uitvaartkosten. Ze eist daarom een schadevergoeding van 4900 euro.

Die vordering diende haar advocaat Sébas Diekstra maandag in tijdens de strafzaak tegen Alex Schot. De officier van justitie las in de rechtbank een verklaring voor van Mado. Haar moeder Jeane was depressief en wilde niet meer leven. Mado vindt dat de 'zelfmoordcowboys van CLW haar de dood hebben ingejaagd' en de manier waarop doet haar pijn.

“Mijn moeder is gestorven met een grote lamp en iPhone in haar gezicht.”

“Dat ze dood wilde, daar heb ik geen moeite mee, maar de manier waarop wel”, klonk het. Jeane mocht van de organisatie tegen niemand iets zeggen over haar plannen. Daardoor sloot ze ook haar dochter steeds meer buiten. Ze weigerde nog details over haar plannen te delen. En zo overleed ze een dag eerder dan ze Mado had verteld. “CLW haalde haar over een dag eerder te sterven.” Op de dag van haar overlijden filmde Jeane zichzelf met een telefoon die aan een lamp en een selfiestick was bevestigd. Zoals de coöperatie haar had gevraagd. “Dat was data verzamelen om aan te tonen dat de dood niet pijnlijk was. Kennelijk was CLW daar niet zo zeker van. Resultaat: mijn moeder is gestorven met een grote lamp en iPhone in haar gezicht.” Mado’s moeder heeft uiteindelijk drie dagen dood in haar huis gelegen. “Alle gordijnen en ramen moesten potdicht zijn”, las de officier voor. “Het water liep van de ramen. Zo’n gruwelijk beeld wens ik niemand toe.”

"Als er goede wetgeving zou zijn, was dit alles niet nodig geweest."