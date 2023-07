10 mensen stierven na innemen zelfmoordpoeder, verkoper voor de rechter

De rechtbank in Den Bosch buigt zich deze maandag over de zaak van Alex Schot. De 30-jarige Eindhovenaar wordt ervan verdacht dat hij het zelfmoordpoeder Middel X heeft verkocht. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn hierna tien mensen gestorven.

Schot werd in juli 2021 aangehouden. De zaak kwam volgens het OM aan het rollen nadat verschillende mensen overleden na de inname van het middel dat de Eindhovenaar zou hebben verkocht. Aan wie hij het middel verkocht, is niet van belang, hij leverde gewoon, stelt het OM.

Volgens de aanklager heeft Schot laten betalen voor de medicijnen en leefde hij van dat geld. Schot zou zo 90.000 euro hebben witgewassen. Volgens zijn advocaat herkent zijn cliënt zich niet in dat bedrag.

Antibraakmiddel

De Eindhovenaar wordt ook beschuldigd van het bezitten en verkopen van medicijnen zonder vergunning. Het gaat dan onder meer om een antibraakmiddel, dat nodig is om Middel X in te kunnen nemen. Omdat de verdachte geen arts of apotheker van beroep is, heeft hij volgens justitie de geneesmiddelenwet overtreden.

Tijdens een eerdere tussentijdse zitting in februari zei Schot zenuwachtig te zijn over de afloop van zijn strafzaak. “Er is veel onzekerheid, ik weet niet wat ik kan verwachten." Eerder verklaarde hij alleen maar mensen te hebben willen helpen.

Demonstranten

Rondom die zitting werd Schot gesteund door een groep demonstranten. Zij liep in een stoet van het station naar de rechtbank. Onderweg riepen ze leuzen als: "Baas over eigen sterven: nu, nu, nu!" De Steungroep Dappere Burgers zal ook deze ochtend van zich laten horen.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en kan bijvoorbeeld via 113 zelfmoordpreventie (0800 0113).

