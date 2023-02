Luide steun voor verkoper zelfmoordpoeder: 'Baas over eigen sterven, nu!'

Enkele tientallen demonstranten liepen woensdagochtend een protestmars om hun steun te betuigen aan Alex Schot. De 29-jarige Eindhovenaar moet deze ochtend voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen omdat hij wordt verdacht van hulp bij zelfdoding, door het verkopen van zelfmoordpoeder. De demonstranten liepen in een stoet van het station naar de rechtbank, terwijl ze leuzen riepen: "Baas over eigen sterven: nu, nu, nu!"

Woensdagochtend dient bij de rechtbank in Den Bosch een niet-inhoudelijke zitting in de zaak van Schot. Reden voor de sympathisanten om zich al op tijd te verzamelen bij het station om vervolgens met veel kabaal naar de rechtbank te trekken.

"We komen op voor ons recht om ons leven en het einde van ons leven in te richten zoals we willen, begeleid door wie we willen", zo zegt Hans Peltenburg. Hij is woordvoerder van de Steungroep Dappere Burgers.nl en initiatiefnemer van de actie. "Want ik zou het liefst willen dat mijn partner mij begeleidt in mijn laatste ademtocht in plaats van een dokter."

Middel X

Onder de aanwezigen is ook Wim van Dijk, de psycholoog uit Den Bosch die het zelfdodingsmiddel, Middel X, ook aangeboden heeft. Hij werd eerder door de politie verhoord, maar waarschijnlijk gaat het OM hem niet meer vervolgen.

Wat daarbij mogelijk meespeelt is dat er bij hem geen gevallen bekend zijn van mensen die overleden zijn aan het middel. Dat is volgens het OM bij Schot wel het geval. "Ik heb al mijn emails en Telegramgesprekken verwijderd, en de namen van al die mensen ben ik ook vergeten", zegt Van Dijk.