Man die zelfdodingsmiddel verkocht zamelt geld in voor zijn rechtszaak

De 28-jarige Eindhovenaar Alex Schot is een crowdfundingsactie begonnen om de kosten van zijn rechtszaak te betalen. Schot, tot vandaag bekend als Alex S., treedt zelf naar buiten en legt op een website uit waarom hij het geld nodig heeft. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem onder andere van hulp bij zelfdoding. Met een handeltje in een zelfdodingspoeder zou hij 55.000 euro verdiend hebben.

De zaak tegen de Eindhovenaar loopt nog. In oktober vorig jaar was een eerste pro-formazitting, waarop het Openbaar Ministerie (OM) vertelde waar Schot van wordt verdacht. Het gaat om:

hulp bij zelfdoding (de verkoop van zelfdodingsmiddel Middel X via Marktplaats),

overtreding van de Geneesmiddelenwet (de verkoop van een antibraakmiddel dat nodig is voor Middel X),

witwassen, omdat hij van zijn inkomsten leefde.

Spijt na inname

Volgens het OM zijn er zeker vijftien mensen overleden door het middel van Schot. Nog eens 18 mensen zijn overleden nadat ze zaken met hem hadden gedaan. Daarvan kan niet bewezen worden dat Middel X hun leven beëindigd heeft. Deze mensen waren tussen de 41 en 82 jaar oud.

Volgens de officier van justitie verkocht Alex het middel onder andere aan een jonge man, die op de intensive care belandde na inname. Die is nu getuige in de zaak en gaf volgens het OM aan spijt te hebben van zijn beslissing en blij te zijn dat hij nog leeft.

Het feit dat Schot geen vragen stelde aan zijn klanten en simpelweg verkocht, wordt hem door het OM zwaar aangerekend. Met de verkoop verdiende hij volgens justitie zo'n 55.000 euro.

'Duurste bezitting is mijn fiets'

In oktober kwam Alex zelf ook aan het woord in de rechtszaal. Hij vertelde over zijn overtuiging: "Ik wilde mensen graag helpen om hun leven in eigen handen te houden, zoals ik dat zelf ook graag wil", zei hij.

Op de website waar de inzamelingsactie staat gaat hij daar nu verder op in. "Wij zijn geen eigendom van de staat, wij moeten zelf kunnen beslissen wat wij met ons lichaam en leven doen", staat er te lezen.

Schot beklaagt zich verder over de slechte behandeling die hij kreeg nadat hij in juli 2021 gearresteerd was en ontkent veel geld met zijn handel te hebben verdiend. "Ik kom door mijn beschermd wonen indicatie in aanmerking voor bijzondere bijstand. Had ik in die vier jaar deze uitkering genomen dan had ik een bedrag van meer dan 57-duizend ontvangen, zonder risico op een celstraf en vervolging. Ik had op het moment van mijn arrestatie minder dan 500 euro op mijn rekening. (..) Mijn duurste bezitting is mijn fiets."

25.000 euro

Schot denkt er over om een zaak te starten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Om alle kosten te dekken start hij nu de crowdfundinsgsactie. Op zaterdagochtend was er al meer dan 8.000 euro opgehaald. Zijn streven is om 25.000 euro op te halen.

Heb jij vragen over zelfmoord? Stichting 113 Zelfmoordpreventie: bel 113 of 0800-0113 (gratis), of anoniem via de chat op de website 113.nl