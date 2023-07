Als internet en telefoons niet meer werken zijn deze zendamateurs onmisbaar

Een grootschalige cyberaanval of stroomstoring waarbij alle communicatie uitvalt. Bij een dergelijke ramp is één organisatie van levensbelang: de zendamateurs van de Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES). De organisatie wil meer bekendheid én geld van de overheid voor onderhoud en aanschaf van apparatuur. "We vergelijken onszelf weleens met de vrijwillige brandweer. Die krijgen ook een vergoeding."

Jan van Moll is regiocoördinator van DARES in Midden-, West- en Zuidoost-Brabant. “Als alles plat ligt, komen wij in actie”, zegt hij. Wanneer alle communicatie uitvalt, kunnen de zendamateurs van DARES met hun zendapparatuur razendsnel via de korte golf een eigen netwerk opzetten. Op iedere willekeurige plek kunnen ze dan via antennes hulpdiensten ondersteunen met het versturen van spraakberichten en data. “Voor ons in Nederland lijken grootschalige rampen misschien wat ver weg, maar toch zijn onze vrijwilligers erop voorbereid. We staan 24 uur per dag en zeven dagen per week paraat. We hebben onze eigen stroomvoorziening en we zijn onafhankelijk van de mobiele netwerken”, legt de regiocoördinator verder uit.

"Het onderhoud van onze zendapparatuur betalen we nu zelf."

Hoewel de Stichting DARES officieel erkend is door de overheid, blijkt de organisatie nauwelijks bekend. Volgens Marcel de Jong van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant valt er wat DARES betreft nog een wereld te winnen. “Ik had er eerlijk gezegd tot voor kort ook nog niet eerder van gehoord. Maar ik ben onder de indruk van wat de radioamateurs ons op dit gebied kunnen bieden. Onze apparatuur is allemaal hightech en daardoor ook kwetsbaar. Wanneer dit niet meer werkt, kan DARES ons zeker helpen.” DARES heeft in Brabant enkele tientallen vrijwilligers. Jan van Moll: “We vergelijken onszelf weleens met vrijwillige brandweerlieden. Die gaan ook niet een brand blussen met een brandweerwagen die ze zelf gekocht hebben. Wanneer wij een communicatienetwerk opzetten, gebruiken wij wel onze eigen spullen. Denk daarbij aan zendapparatuur en aggregaten. Het onderhoud hiervan kost geld en daarvoor zouden we graag een vergoeding krijgen.”

"De overheid zou zeker financieel bij kunnen springen."

Marcel de Jong van de veiligheidsregio denkt dat de overheid zeker financieel bij zou kunnen springen. Het zal volgens hem vooral afhangen van hoe bedreigingen zich ontwikkelen. “Het is natuurlijk een hobby voor de zendamateurs, maar als we ze vragen ons te ondersteunen, zal je ze ook moeten ondersteunen. Net als bijvoorbeeld brandweervrijwilligers. Dat betekent tegelijkertijd dat we ook bepaalde eisen aan ze kunnen gaan stellen.” In de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn er inmiddels plannen gemaakt om de radioamateurs van DARES te betrekken bij een toekomstige oefening. Jan van Moll: “Daar zijn we erg blij mee. Al is het alleen maar om meer begrip voor elkaar te krijgen en onze naamsbekendheid te vergroten.”