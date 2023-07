Louis heeft een geheim wapen als alle elektronica van na 1970 uitvalt

“Zou je de locatie alsjeblieft geheim willen houden”, vraagt Louis de Kort (65) terwijl hij een rondleiding geeft langs zijn indrukwekkende verzameling zendapparatuur. De radiohut van de fanatieke radioamateur zit verscholen in een privébos ergens in de buurt van Tilburg. De zendinstallatie doet dienst als centrale post tijdens een oefening van de Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES).

Louis kwam vijf jaar geleden bij DARES terecht. "Ik hoorde een aantal collega zendamateurs op de radio over de organisatie praten en ik vond het wel iets voor mij. De apparatuur had ik al en ik vind het mooi om in een noodsituatie iets te kunnen betekenen voor de samenleving. Ik doe dat overigens niet in het veld maar altijd vanuit mijn centrale post op deze plek."

“Ik heb hier een antenne op 25 meter hoogte en mijn eigen stroomvoorziening. Daarmee kan ik onafhankelijk over de hele wereld uitzenden”, legt Louis uit. De Tilburger is radioamateur in hart en nieren. Vanuit zijn ‘zenuwcentrum’ leidt hij een oefening van DARES, de organisatie van zendamateurs die bij een ramp helpen om een noodcommunicatienetwerk op te zetten.

Voor de training van vandaag simuleert Louis samen met een aantal leden van DARES een calamiteit waarbij aanhoudende extreme hitte een grootschalige stroomstoring heeft veroorzaakt. Hulpdiensten kunnen hierdoor amper nog met elkaar communiceren en ook de 4G- en 5G-netwerken van verschillende providers liggen plat.

Bij een dergelijke extreme calamiteit nemen de zendamateurs van DARES met mobiele apparatuur strategische plekken in bij bijvoorbeeld brandweerkazernes of ziekenhuizen. De hulpdiensten kunnen via dit noodnetwerk berichten en gegevens naar elkaar versturen.

“We hebben speciale vergunningen voor een eigen computernetwerk via antennes. Dat draait via zendstations die 24 uur per dag in de lucht zijn. Het werkt als de backbone waar het internet op draait. Je kunt er niet mee op Google, maar e-mails of bestanden versturen is geen enkel probleem”, legt Louis uit.

De Tilburger raakte al op jonge leeftijd besmet met het radiovirus. De vonk sloeg bijna letterlijk over toen hij als zesjarige besloot om de buizenradio van zijn vader eens nader te onderzoeken. "Ik heb dat ding op een tafeltje in de tuin uiteindelijk helemaal gesloopt. Gelukkig vond mijn vader het allemaal niet zo erg. Uiteindelijk heb ik in 1980 mijn eerste zendmachtiging gehaald en inmiddels beschik ik al weer lange tijd over alle beschikbare zendvergunningen."