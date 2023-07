Van alcohol kun je kanker krijgen, maar eigenlijk willen we dat niet horen

Niemand vindt het leuk om te horen, maar alcohol vergroot de kans op maar liefst zeven soorten kanker. Al vanaf één glaasje per dag verhoogt het risico op mond-, keelholte-, strottenhoofd-, slokdarm-, lever-, darm- en borstkanker. Daarom heeft het KWF samen met de Maag Lever Darm Stichting de campagne Op Je Gezondheid in het leven geroepen. Het doel? Mensen doen beseffen dat het eigenlijk helemaal niet zo normaal, leuk of gezellig is om zo veel te drinken.

"30 procent van onze patiënten op de maag-lever-darmafdeling zit daar door de alcohol", vertelt Jacqueline Bisschop van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Ze was jaren werkzaam als verpleegkundige op de afdeling, maar is nu aan het specialiseren als projectleider alcohol. Want de keren dat iemand het ziekenhuis binnenkomt met een verwonding of ziekte door alcoholmisbruik, zijn er dus behoorlijk veel. "Dat gaat echt om grote aantallen." Daarom moet iedereen die via de spoedeisende hulp het ziekenhuis binnenkomt eerst een screening doorlopen. Het JBZ wil daarmee polsen of de patiënt misschien worstelt met een alcoholprobleem, zodat ze doorverwezen kunnen worden naar een professional in de verslavingszorg of psychiatrische zorg. "Wij zien gewoon heel veel ziektebeelden die het gevolg zijn van overmatig alcoholgebruik", voegt maag-lever-darmarts Henk-Marijn de Jonge toe. "Van leverontsteking, tot neurologische aandoeningen als korsakov, tot mensen die gevallen zijn omdat ze te veel gedronken hebben. Daar zit toch vaak een psychische reden achter." Nou is dat vooral wat de artsen in de behandelkamer terugzien, maar de impact van alcoholmisbruik op iemands persoonlijke leven is natuurlijk nog veel intensiever. Daar kan Elysa van der Ven (29) uit Tilburg wel over meepraten. Ze is journalist en gaat sinds een paar jaar nuchter door het leven, nadat ze worstelde met een alcoholverslaving. Sindsdien valt het haar nog meer op hoe erg onze maatschappij eigenlijk op drank is ingericht.

"Mensen voelen zich heel snel aangevallen."

Via haar platform, dat ze De Pijnjournalist noemt, verdiept ze zich veel in onderwerpen als alcoholmisbruik en verslaving. "Het is heel normaal om te zeggen dat je dit weekend heel erg dronken bent geworden. Terwijl mensen de negatieve kant heel ongemakkelijk vinden." De nuchtere levensstijl roept bij haar omgeving nog steeds veel vragen op. "Waarom ik niet drink, bijvoorbeeld. Terwijl de vraag eigenlijk zou moeten zijn: waarom wel?" In de reacties van anderen proeft ze daarbij vaak een soort schuldgevoel over dat zij wél drinken. "Mensen voelen zich heel snel aangevallen." 'Je mag ook niks meer' en 'betutteling' zijn veelgehoorde reacties op anti-alcoholcampagnes. Het idee van een verbod op drank, bijvoorbeeld in de sportkantine, maakt mensen kwaad. Wetenschappers of politici die komen vertellen dat ook dat onschuldige speciaalbiertje na een lange dag werken ervoor zorgt dat je kans op kanker toeneemt, roepen daarmee veel weerstand op zich af. We zijn toch bourgondiërs?

"Ik denk sowieso ook dat verbieden geen zin heeft. Daar wordt het alleen maar spannender van."

"Dat snap ik ergens ook wel", zegt Van der Ven daarover. "Ik denk sowieso dat verbieden geen zin heeft. Daar wordt het alleen maar spannender van." Maar dát het slecht is, voor lijf en leden, staat volgens haar buiten kijf. "Er moet gewoon meer bewustzijn komen over de slechte kant van alcohol", voegt Bisschop daaraan toe. "Dat begint nu te komen en dat is heel indrukwekkend. Maar dat zal over een paar jaar logischer gaan voelen." Dan is de maatschappij iets meer aan het idee gewend, net zoals dat bij de anti-rookcampagne ging. "Zo kunnen we de volgende generatie dat leed besparen, net zoals we dat met sigaretten hebben gedaan." LEES OOK: Drankverbod in kantines niet zo ondenkbaar als het lijkt: 'Kijk naar roken' Alcoholverbod in kantines: bier is het onmisbare smeermiddel van sportclubs