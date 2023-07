Twee terreurverdachten van IS opgepakt in Breda en Eindhoven

De politie heeft donderdag in Brabant een echtpaar opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanslag. De man zou ook lid zijn van IS. Dat maakte het Openbaar Ministerie donderdagochtend bekend. Ook in Duitsland waren er arrestaties. Alles wijst op een terreurnetwerk dat in Duitsland aanslagen aan het voorbereiden was.

De man (29) komt uit Tadzjikistan en de vrouw (31) uit Kirgizië. Ze waren sinds 2022 in Nederland. De AIVD kreeg een tip en politie en justitie kwamen daarna in actie.

Het vermoeden is dat de man de opdracht heeft gekregen om een aanslag voor te bereiden. "Het was nog niet concreet maar genoeg om in actie te komen", meldt het OM. De man werd in Eindhoven opgepakt, de vrouw in Breda. Of ze daar woonden is niet bekend gemaakt.

Het tweetal wordt vrijdag voorgeleid in Rotterdam. Ze zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben en met het onderzoeksteam.

Duitsland

Tijdens het onderzoek werkte Nederland samen met de Duitse autoriteiten. De verdachte man had contact met diverse personen in het westen van Duitsland. Ook daar zijn donderdag mensen opgepakt, zeven verdachten in totaal.

Het gaat om mannen uit Turkmenistan, Tadzjikistan en Kirgizië. Ze reisden in het voorjaar van 2022 naar Duitsland, volgens het Duitse Openbaar Ministerie. Ze hadden mogelijk doelwitten op het oog in Duitsland en probeerden aan wapens te komen.