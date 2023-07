Johan Vlemmix doet met nieuwe partij nog eens een gooi naar de Tweede Kamer

Johan Vlemmix heeft weer een nieuwe politieke partij opgericht. Zijn jongste politieke ambitie draagt de naam Bescherming Bevolking. Hij staat inmiddels ingeschreven bij de kiesraad en wil meedoen met de Tweede Kamer- én de Europese Verkiezingen. En dat doet hij liever eerder dan later. "Het kabinet kan wat ons betreft vallen. Wij zijn er klaar voor", zegt de ondernemer en politicus uit Hoeven.

De oorspronkelijke organisatie Bescherming Bevolking werd in 1952 opgericht om burgers in tijd van een kernoorlog te beschermen. De organisatie bestond uit vrijwilligers die regelmatig oefeningen hielden. Iedere gemeente had een eigen afdeling. In 1986 viel definitief het doek voor de Bescherming Bevolking. De timing van de lancering van de partij met dezelfde naam lijkt geen toeval. Sinds een aantal maanden is Vlemmix fanatiek bezig met het inrichten van een nucleair trainingscentrum inclusief schuilkelders op het terrein van de voormalige sterrenwacht in Hoeven. Toch is volgens de aankomende politicus zijn partij geen ordinaire mediastunt. Met Bescherming Bevolking wil hij het debat over voorlichting en veiligheid ‘serieus’ op de politieke agenda krijgen.

"Veiligheid moet 'serieus' terug op de politieke agenda."

“Ik wil mensen geen angst aanjagen, maar ik wil dat ze voorbereid zijn en weten wat ze moeten doen wanneer er een ramp gebeurt. Ze moeten hiervoor meer met elkaar samenwerken én een moderne versie van de Bescherming Bevolking moet terug komen”, legt Vlemmix uit als we vragen waar de partij voor staat. Hij haalt fel uit naar het huidige kabinet: "Als je ziet waar Poetin nu mee bezig is, dan is het onderwerp 'bescherming' het gesprek van de dag. Dat weten ze dondersgoed in Den Haag maar ze steken allemaal hun kop in het zand." Van de vraag of kiezers wel zitten te wachten op de zoveelste one-issue partij trekt Vlemmix zich niets aan. Bovendien heeft zijn partij naar eigen zeggen ook oog voor andere onderwerpen. "De partij is niet links en niet rechts. Wij zijn er daar waar we nodig zijn voor de mensen", aldus de politicus.

"Het kan zo niet langer."

Zo is voor wat de asiel- en stikstofcrisis betreft, zijn partij uitgesproken rechts. Vlemmix: "Het kan zo niet langer met de instroom van asielzoekers. Dit soort aantallen kunnen we in Nederland niet meer aan." En over het andere hot thema 'stikstof': "We moeten stoppen het braafste jongetje van de klas te zijn. We hebben de boeren keihard nodig." Vlemmix deed eerder een gooi naar het Haagse pluche met de Feestpartij en de Partij van de Toekomst. Beide initiatieven eindigden in een debacle. “Ik denk dat de mensen ons toen niet serieus namen. Dat zal hopelijk nu wel veranderen. Daarvoor hoeven ze alleen maar te kijken naar de ontwikkelingen in de wereld om zich heen”, aldus de Hoevenaar.

"Ik mik op tenminste één zetel in de Tweede Kamer."

Bescherming Bevolking heeft één ‘b’ minder dan de Boer Burger Beweging van Caroline van der Plas. Volgens Vlemmix is het daarom nadrukkelijk niet de bedoeling om zijn partijnaam af te korten in BB. “We noemen onszelf bij de volledige naam om verwarring te voorkomen.” Wie er naast Johan Vlemmix straks verkiesbaar zijn voor de partij is nog niet bekend. Vlemmix werkt nog aan een lijstje namen. “Ik mik tenminste op een zetel in de Tweede Kamer. Daarmee kunnen we al heel veel invloed uitoefenen.” LEES OOK: Johan Vlemmix opent nucleair trainingscentrum om atoomramp te overleven Bekijk hieronder een video over de Bescherming Bevolking tijdens de Koude Oorlog: