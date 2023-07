Marcels bedrijf zomaar gecontroleerd: ‘Alsof je een zware crimineel bent'

Marcel Mattijssen uit Son en Breugel is een van de ondernemers die vorig jaar onaangekondigd gecontroleerd werd door onder andere de gemeente en politie, omdat hij mogelijk betrokken zou zijn bij criminaliteit en ondermijning. Er werd niets gevonden dat daarop wees, maar de impact van de controle is groot. “Op deze manier schrikken ze ook klanten af. Die rijden toch effe verder als ze dat allemaal zien.”

Omroep Brabant doet samen met Lighthouse Reports onderzoek naar de inzet van data bij de bestrijding van fraude en ondermijning. We bekeken documenten van meerdere projecten die lopen, of gelopen hebben in onze provincie. De reden dat een delegatie van meerdere instanties die dag bij hem aanklopte, is niet dat Marcel iets strafbaars had gedaan of zijn bedrijfsvoering niet in de haak was. Zijn naam was boven komen drijven nadat de gemeente gebruik maakte van de Risicotaxatietool voor Bedrijventerreinen. Een hulpmiddel dat is ontwikkeld in opdracht van de provincie om aan de hand van ‘indicatoren’ (auto)bedrijven te selecteren die een risico zouden kunnen vormen.

"Dat is echt zoeken om te mauwen."

Zo ook bij Car Service Marcel. Al was de oogst beperkt. “Ze hebben helemaal niks gevonden. Alleen wat vaten met olie die net binnen waren en nog niet in een lekbak stonden”, vertelt Mattijssen. “Dat is echt zoeken om te kunnen mauwen. Ik zei ook: nou niet gaan muggenziften, want dan ben ik er snel klaar mee.” De rapportages van de controledag bevestigen het beeld van kleine (milieu-)overtredingen en aandachtspunten op het gebied van veiligheid, zoals het ontbreken van voldoende brandmelders. Ook de gemeente erkent dat er niets is aangetroffen dat duidt op ondermijning.

"Ze dreigden de deur open te breken."