Een heel seizoen op de camping is populair: 'Hebben zelfs een wachtlijst'

Voor veel mensen is het helemaal niet zo belangrijk om ver te reizen voor vakantie. En dus puilen veel campings in onze provincie uit. Vooral naar seizoensplaatsen is veel vraag. Costa del Sol? Costa del Son zul je bedoelen.

"We zien het duidelijk aan de bezetting van de campings", vertelt Arthur van Disseldorp uitgelaten. Hij is regiomanager van Recron, een brancheorganisatie voor bedrijven in de recreatiesector. "Vooral sinds corona is er veel vraag naar. Niet alleen omdat kamperen in Brabant heel leuk is, maar ook lekker dichtbij als je even naar huis moet."

Zo is de run op seizoensplaatsen groot. Mensen huren hun campingplekje dan voor een heel kampeerseizoen. "Dan ben je lekker flexibel", zegt Van Disseldorp. Gasten reserveren de plaats dan bijvoorbeeld van Pasen tot de herfstvakantie en gaan tussendoor naar huis. "Of ze werken soms vanaf de camping, als de WiFi goed genoeg is", zegt hij.