Weer moeten vaste campinggasten weg voor luxe chalets: 'Schofterig'

Opnieuw boze campinggasten in Brabant omdat ze plaats moeten maken voor duurdere chalets. Dit keer zijn het de vaste bezoekers van camping Ponderosa in Ulicoten die met hun caravan moeten vertrekken. "We staan hier al zeven jaar en nu moeten we plek maken voor chalets", vertelt de boze Joop Bezemer. "Alles draait om geld."

Alle honderd seizoensplekken voor toercaravans verdwijnen eind oktober. Dat hebben de campinggasten via een brief te horen gekregen. De camping in Ulicoten is namelijk overgenomen voor Capfun, een Franse investeerder. De focus gaat liggen op familievakanties en dus niet meer op vaste jaarplaatsen.

'Investering voor niks'

Joop en zijn vrouw Ineke (beiden 74) hebben een maand geleden nog geïnvesteerd in een nieuwe voortent en plastic pallets voor in de tent. "En drie weken later horen we dat we alles moeten opruimen aan het einde van het seizoen."

''Normaal kunnen we alles het hele jaar, dus ook de winter, laten staan. Daarom hadden we geld uitgegeven aan nieuwe spullen. Het is allemaal voor niks geweest’’, vertelt de boze Joop.

Contract afgelopen

Medewerkers van Ponderosa bevestigen dat de vaste plekken voor toercaravans op 1 november leeg moeten zijn. "Hun contract loopt dan af. We hebben ze een brief gestuurd omdat we ze willen informeren en zodat mensen verder kunnen kijken." De medewerkers krijgen duizenden vragen van de campinggasten maar zelf hebben ze ook geen antwoorden. "We hebben geen map met de nieuwe ideeën gekregen. Wij weten ook niks."

De caravanplekken moeten plaatsmaken voor luxe chalets voor de losse verhuur. "Dat gaat om geld", concludeert Joop. "Wij betalen zo’n 2500 euro voor een seizoen om hier te mogen staan. Zo’n chalet moet straks 900 euro per week opbrengen. Tel uit je winst."

Andere campings

Dat beeld zien we de laatste maanden op meer campings in Brabant. Zo moeten alle vaste campinggasten van Klein Oisterwijk verkassen. De camping met chalets en jaarplaatsen wordt een ecologisch natuurresort.

Volgens eigenaar Ernst Jonkers moet hij een nieuwe weg in slaan omdat een faillissement anders op de loer ligt. "Jaarplaatsen zijn niet meer in trek. Mensen willen niet de lasten dragen van een vaste plek en chalet." En daarom moet bijvoorbeeld Trudy, die al vijftig jaar op de camping komt, binnen vijf jaar plaatsgemaakt hebben voor vakantiegangers die een weekje blijven.

Sinds donderdag iedereen weg

Hetzelfde beeld in Luyksgestel. Mensen die op vakantiepark De Zwarte Bergen een chalet of caravan hebben staan, mogen daar sinds afgelopen donderdag niet meer verblijven. Paul van Os kocht in 2018 het noodlijdende vakantiepark. En nu is het moment dat er 340 luxe recreatiehuisjes van Landal GreenParks komen.

Dat tot groot verdriet van Patty Veldhuys. "Ik kwam hier 54 jaar geleden voor het eerst, toen ik een half jaar oud was." Elk weekend en elke vakantie was ze samen met haar man Herman te vinden in Luyksgestel.

35 jaar op dezelfde plek

Terug naar Ulicoten waar Joop en Ineke hun campingavontuur over drie maanden zien stranden. Het stel uit Zwijndrecht zit op deze maandagochtend op een bijna verlaten camping. "Iedereen is werken. Maar wij zitten hier van april tot zeker eind augustus continu", vertelt Joop.

Hij loopt over het veld en weet precies hoe lang iedereen er al staat. De ene staat er al negen jaar, een ander staat er net een jaartje maar een stukje verderop zijn er mensen die al 35 jaar hier op dezelfde plek altijd hun caravan hebben staan. "Schofterig dat we nu weg moeten."

Einde avontuur

Voor Joop en Ineke zit het kamperen er na deze zomer waarschijnlijk op. "Ik ga ‘m te koop zetten", vertelt Joop terwijl hij naar zijn caravan kijkt. "Een nieuwe plek zoeken is lastig, alles is vol namelijk. En we hadden het hier gewoon naar ons zin. De mensen, de omgeving, het bosgebied. Dat maakt het mooi hier."

