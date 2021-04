Patty en Herman moeten na 54 jaar vertrekken van De Zwarte Bergen

Patty en Herman bij hun chalet. vergroot

Mensen die op vakantiepark De Zwarte Bergen in Luyksgestel een chalet of caravan hebben staan, mogen daar sinds donderdag niet meer recreëren. Iedereen heeft nog tot 1 juli om de spullen te pakken. Patty en Herman Veldhuys komen al 54 jaar op deze camping. Ze zijn boos over de manier waarop het allemaal geregeld wordt.

In 2018 kocht Paul van Os het vakantiepark om er een nieuwe functie aan te geven. Het water stond het park namelijk aan de lippen. Sindsdien is bij de recreanten ook bekend dat ze het park in 2021 moeten verlaten. Er komen 340 luxe recreatiehuisjes van Landal GreenParks voor terug.

Patty en Herman hebben een chalet op de camping. Ook zij moeten de boel binnenkort opruimen en dat doet ze pijn. Ze kwamen met veel plezier ieder weekend en elke vakantie op het park. Doordeweeks wonen ze in Eindhoven.

"Ik kwam hier 54 jaar geleden voor het eerst, toen ik een half jaar oud was", zegt Patty. "Mijn ouders hebben altijd een hele fijne plek gehad hier. Ik heb er leren lopen en fietsen. Herman en ik hebben elkaar hier zelfs ontmoet. Onze kinderen zijn hier groot geworden. En we hadden gehoopt onze kleinkinderen hier ook op te zien groeien."

"We zijn boos, maar ook strijdbaar."

Dat laatste zit er tot groot verdriet van Patty en Herman niet meer in. Sinds donderdag mag niet meer gerecreëerd worden op het park. Mensen mogen er alleen nog komen om hun plek leeg te ruimen. "We moeten in op zoek naar een nieuwe camping, maar waarvoor?", vraagt Patty zich af.

Patty en Herman hebben vier rechtszaken lopen tegen de eigenaar en de gemeente. Ze vinden dat ze worden weggejaagd. "Ons wordt als kampeerders veel onrecht aan gedaan. We zijn boos, maar ook strijdbaar."

"Ik had niet anders verwacht dan dat mensen teleurgesteld zijn."

Paul van Os snapt goed dat mensen die al jaren op De Zwarte Bergen komen, teleurgesteld zijn dat ze weg moeten. "Mensen zien mij als een ondernemer die iets opkoopt en dat met winst gaat verkopen. Ik zal ook niet zeggen dat dat niet zo is. Maar we hebben bewust gekozen voor een transitie van drie jaar, om mensen in de gelegenheid te stellen het park te verlaten. Het is natuurlijk heel zuur om te horen dat zo'n park opeens sluit. Er zaten veel mensen die een behoorlijk stuk van hun leven hier hadden."

Een deel van die mensen was volgens Van Os al snel vertrokken, maar dus niet iedereen. "Ik had niet anders verwacht dan dat mensen teleurgesteld zijn. We zijn in gesprek gegaan en er was veel boosheid. Sommigen zagen het wel al aankomen. Maar je hebt ook mensen die niet opgeven. Ze blijven knokken en gaan in verzet. Ook dat hoort erbij en dat is hun goed recht", zegt Van Os.

De camping is al jaren onderwerp van discussie voor de gemeente Bergeijk. Vorig jaar werd een plan van de eigenaar van tafel geveegd om driehonderd arbeidsmigranten op de camping te plaatsen. De exploitant van de camping zou ook een raadslid van de Lokale Partij Bergeijk tot twee keer toe hebben bedreigd. Dat bevestigde het raadslid afgelopen jaar aan Omroep Brabant.

