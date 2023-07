Geitenhouder Gert-Jan in dubio: vergunning aanvragen of niet?

Gert-Jan Frijters uit Gilze-Rijen is één van de tientallen boeren die de afgelopen weken bij ZLTO aanklopten voor advies. Wel of geen vergunning aanvragen voor een emissiearm stalsysteem. In de luchtwasser ziet hij geen oplossing, maar de provincie dwingt hem om die te plaatsen. Anders is hij in overtreding.

Vóór 1 oktober moet Gert-Jan (41) een vergunning hebben aangevraagd. Doet hij dat niet, dan kan hij worden bestraft bij een controle. Het is niet dat hij niets aan zijn stikstofuitstoot wil doen, maar hij wil de luchtwasser niet. 1500 melkgeiten staan er op zijn bedrijf. Al sinds 2017, toen de provincie aankondigde dat boeren een emissie-arme stal moesten krijgen, is hij aan de slag. In 2018 werden er proeven gedaan met het spraysysteem ALP. Daarmee behaalden boeren een flinke stikstofreductie. Drie jaar en duizenden euro's verder kon Gert-Jan in 2021 een 'proefstal-status' aanvragen.

"Die tijd heb ik nu niet meer."

Goed nieuws, zou je denken. Het Rijksinstituut RVO kijkt naar de resultaten en bepaalt uiteindelijk of het systeem werkt. Alleen is het daar zó druk en is er zo'n groot personeelstekort, dat Gert-Jan nu al twee jaar wacht op de beslissing. "Die tijd heb ik nu niet meer." Want op 1 oktober moet hij een vergunning hebben aangevraagd voor een systeem dat ook op de lijst van de overheid staat. "Met de haven in zicht glipt de spraybehandeling mij door de vingers", zegt hij. Daardoor blijft nog maar één mogelijkheid over: een luchtwasser plaatsen.

"Ik wil dat de geiten er beter van worden."

"Dat wil ik helemaal niet. Om meerdere redenen. De luchtwasser is geen oplossing voor in de stal, maar alleen bij de uitgang van de stal. Ik wil dat ook de geiten beter worden van een oplossing." En die worden met een luchtwasser alleen maar ongelukkig. De stallen van Gert-Jan zijn nu open. Die gaan alleen een paar minuten dicht als het spraymiddel zijn werk moet doen. Maar als de luchtwasser wordt geplaatst, moet hij zijn stallen volledig afsluiten. Zijn geiten opsluiten dus. Ook verliest hij de stikstofruimte die wegvalt door de luchtwasser. "Omdat ik met de luchtwasser op papier meer stikstof verminder, kan ik als het spraymiddel wél wordt goedgekeurd niet meer terug naar de open stallen. Die ruimte ben ik dan kwijt."

"Ik word nu gedwongen om te kiezen voor een systeem dat niet goed werkt."