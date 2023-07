Edith aangevallen door Stafford, hond moet een spuitje krijgen

Een hond die meerdere mensen in Bergen op Zoom heeft aangevallen, moet een spuitje krijgen. Dat heeft de kantonrechter in deze stad donderdag bepaald. Edith de Waal is blij met de uitspraak. Zij werd door de Stafford gegrepen. “Deze honden zouden verboden moeten worden”, zegt ze.

Edith werd in mei vorig jaar getekend voor het leven toen de Stafford haar voor haar appartementencomplex aanviel. De hond kwam op haar af, beet zich in haar vast en liet niet meer los. “Een doodsstrijd was het. Eerst pakte hij me bij mijn been. Toen ging hij naar mijn gezicht en daarna pakte hij mijn armen die ik ervoor sloeg. Ik dacht echt dat mijn laatste uren geslagen hadden”, zegt Edith. In het ziekenhuis kreeg ze tien hechtingen, want de vellen hingen aan haar lijf.

Het was niet de eerste keer dat de hond iemand te lijf ging. In oktober 2021 viel hij een ander slachtoffer aan. De eigenaar van de hond moest donderdag voor beide incidenten voor de rechter verschijnen. Hij en zijn advocaat waren niet in de rechtszaal aanwezig.