Grote stroomstoring Catharina Ziekenhuis, operaties afgezegd

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kampt met een grote stroomstoring. Operaties die voor vrijdag gepland staan, zijn afgezegd. Ook afspraken tot half twee op de poliklinieken van het ziekenhuis gaan niet door.

Bij graafwerkzaamheden is vrijdagochtend een stroomkabel geraakt, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. De acute zorg wordt van stroom voorzien met behulp van een noodstroomvoorziening, dat geldt bijvoorbeeld voor de intensive care. Huidige patiënten kunnen in het ziekenhuis blijven.

Eerste hulp

Ook de eerste hulp blijft toegankelijk. “Maar we hebben ziekenhuizen in de omgeving wel geïnformeerd, zodat we indien nodig patiënten naar een ziekenhuis in de regio kunnen verwijzen mocht het nodig zijn", aldus de woordvoerder.

De operaties die zijn afgezegd, worden verplaatst. Het ziekenhuis is druk doende met het op de hoogte brengen van patiënten.

Niet levensbedreigend

Bij de ingang van het ziekenhuis staan vrijdagochtend verpleegkundigen en vrijwilligers. Zij vangen patiënten op en vertellen ze dat hun afspraak vandaag niet doorgaat. De meeste mensen reageren gelaten, ze snappen dat het ziekenhuis er ook niks aan kan doen en dat het overmacht is.

"Het is wel vervelend", zegt een man die met zijn vrouw in een rolstoel bij het ziekenhuis aan is gekomen. "Het is niet levensbedreigend maar ik ben wel helemaal uit Limburg gekomen. We hebben in de file gestaan, dan kom je hier en moet je weer terug."

Een andere patiënt zegt dat ze zolang had opgekeken tegen haar ziekenhuisbezoek van vandaag. "En nu gaat het niet door. Maar ja, voor andere mensen zal het erger zijn dan voor mij."