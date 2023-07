Koen de Kort geniet van het tourcircus, maar voor het eerst niet als renner

Acht keer fietste Koen de Kort (40) uit Liempde de Tour de France, in 2019 voor het laatst. Nu zit hij in de karavaan als technisch manager bij de Lidl-Trek-ploeg. Twee jaar geleden kwam er door een ongeluk plotsklaps een einde aan zijn wielerloopbaan. Daar heeft hij het moeilijk mee gehad, maar nu is hij weer helemaal gelukkig met zijn leven en met zijn werk voor de wielerploeg. Zondag is Koen even in Nederland en is hij te gast in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

Koen verloor twee jaar geleden drie vingers aan zijn rechterhand bij een ongeluk met een buggy in de bergen van Andorra waar hij woont. Hij had zijn afscheid eigenlijk al gepland, maar dat kwam door het ongeluk noodgedwongen een half jaar eerder. Een abrupt einde aan een carrière van 17 jaar als profwielrenner. Een loopbaan die eigenlijk al begon toen hij als 13-jarige in 1996 de tourstart in Den Bosch meemaakte. Hij raakte besmet met het wielervirus dat hij tot op de dag van vandaag met zich draagt. Hij meldde zich aan bij de Wielervereniging Schijndel waar hij een talentvolle renner bleek. In 2004 kreeg hij zijn eerste profcontract. Koen stond als renner bekend om zijn opofferingsgezindheid. Hij heeft als knecht heel wat etappezeges veiliggesteld voor renners als Marcel Kittel en John Degenkolb. Hij werd gezien als een van de meest sociale wielrenners in het peloton: hard voor zichzelf, lief voor anderen. Dat 'hard voor zichzelf' kon hij wel gebruiken na dat ongeluk in Andorra. Hij zat diep in de put door het verlies van die drie vingers. Tot zijn vader een keer zei: "Het ergste is dat je nog maar zeven bier kunt bestellen." En nu voelt hij zich helemaal thuis in de rol van Team Support Manager voor de Amerikaanse ploeg waar hij zelf lang voor fietste. Hij zorgt voor het materiaal en tijdens de tour verkent hij voor de renners het parcours. Want hij weet als geen ander hoe het is om een Tour de France te fietsen. Verder in KRAAK: Burgemeester Roland van Kessel van Cranendonck over de overlast van asielzoekers in het dorp Maarheeze. In een brandbrief aan de staatssecretaris noemt hij de situatie onhoudbaar en vraagt hij om op korte termijn in te grijpen. En Sjef Weber uit Helmond komt van het woonwagenkamp. Lezen en schrijven kan hij nauwelijks, maar zijn autosloperij loopt als een trein. Hij hielp zijn schoonzoon Nieky Holzken naar de top in het kickboksen. Met een boek over zijn leven onder de titel 'Sjef de Sloper' hoopt hij de vooroordelen over kampers weg te halen. KRAAK wordt elke zondag live uitgezonden om 12 uur en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te kijken en via Brabant+.