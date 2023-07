Peter Bosz verliest eerste oefenwedstrijd en ziet gewenste aanwinst afhaken

Met heel veel jeugdspelers in het veld verloor PSV zaterdagmiddag nipt een oefenwedstrijd van Sint-Truiden. Daarnaast werd ook bekend dat de Eindhovense club zich niet gaat versterken met Thomas Beelen. PSV had een bod gedaan op de centrale verdediger maar Beelen heeft toch voor Feyenoord gekozen. De positie van centraal achterin blijft toch op het verlanglijstje van de trainer staan.

De 2-1 nederlaag tegen Sint-Truiden had niet heel veel waarde. De Belgische ploeg speelde al zijn zesde wedstrijd in de voorbereiding terwijl PSV in zijn eerste wedstrijd vooral een beroep moest doen op heel veel jeugdspelers. “Dat is voor die jongens wel heel mooi”, haalt Bosz na afloop aan. “Ik herinner mij nog heel goed dat ik de eerste keer mocht voetballen in een eerste elftal. Toen sliep ik de nacht ervoor niet. En dat was ook maar een oefenwedstrijd.”

"Het is heel jammer dat het niet gelukt is."

Na afloop ging het dan ook meer over de komende periode. Een periode die nog altijd flink in het teken staat van transfers. Ricardo Pepi werd vrijdag gepresenteerd en Noa Lang gaat op korte termijn ook een contract tekenen. Aan dat lijstje had PSV graag Thomas Beelen toegevoegd maar hij vertrekt naar Feyenoord. “Dat is heel jammer”, was de trainer eerlijk. Hij had de centrale verdediger van PEC Zwolle graag zien komen. Bosz geeft desgevraagd toe dat het een positie is die hij graag nog wil versterken.

"Het is goed om veel jonge jongens te zien."