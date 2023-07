112-nieuws: dronken man slaat over de kop • N69 tijdje afgesloten

17.45

Wat een rokend broodje allemaal niet teweeg kan brengen. Eerder vanmiddag werd alarm geslagen in The Stayy, het voormalige NH Hotel vlakbij de snelweg A67 in Geldrop. Er was een rookontwikkeling ontstaan. Om het zekere voor het onzekere te nemen, werden de mensen die er verblijven gevraagd het complex te verlaten. Volgens de brandweer, die was ingeseind, ging het om arbeidsmigranten. Ook een zwemles moest worden onderbroken, zo laat een woordvoerder van de brandweer weten. De kinderen die er aan het zwemmen waren, verlieten het bad in zwemkleding. Eén geluk: het was heerlijk warm buiten.

Ook de ‘schade’ voor de brandweer viel mee: de ontruiming, die door de hotelleiding was bevolen, was al achter de rug toen de wagen er aankwam. Nadat het complex was geïnspecteerd én geventileerd, kon iedereen weer naar binnen. Het broodje, dat te lang in een oven had gelegen, was uiteraard niet meer te eten.