Dodelijke schietpartij op woonwagenkamp, politie bezig met klopjacht

De politie is de dader van een dodelijke schietpartij, maandagmiddag in Eindhoven, nog niet op het spoor. Ze is nog wel volop bezig met een zoektocht. Een woordvoerder van de politie meldt dit, twee uur nadat er een schietincident op het woonwagenkamp aan de Heezerweg was gemeld. Hierbij werd een man gedood. Het is niet bekend om wie het gaat.

Op en bij het woonwagenkamp stonden al snel zeker acht politiewagens. Ook werden er twee ambulances, een Mobiel Medisch Team (MMT) en een brandweerwagen ingeschakeld. Aanvankelijk meldde de politie dat de verwondingen van het slachtoffer 'serieus' moeten worden genomen. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar die hulp mocht niet baten. Volgens een bewoonster gaat het niet om iemand die op het kamp woonde. De politie kon dit nog niet bevestigen. De man ligt dood op de grond, bij zijn spiksplinternieuwe auto, waarvan de deur van de chauffeur anderhalf uur na de melding van de schietpartij nog open staat. De wagen stond bij de ingang van het kamp. Druk bezig met onderzoek'

De politie heeft sporenonderzoek uitgevoerd, onder meer van banden van de wagen van het slachtoffer. Ook wordt op een aanbouw op het kamp onderzoek verricht en worden zogeheten 360 graden foto's gemaakt. Eerder werd ook een politiehelikopter ingezet. "We zijn druk bezig met een onderzoek naar de toedracht en de gebeurtenissen die hieraan vooraf zijn gegaan", vertelt een woordvoerder van de politie, "maar we hebben nog niemand op het spoor. Daarom is het heel belangrijk dat mensen zich bij ons melden die de auto van het slachtoffer hebben zien rijden of die in de buurt camera's hebben opgehangen." Een deel van het kamp werd aan het eind van de middag afgesloten. Dit gebeurde, om het onderzoek in alle rust te kunnen laten plaatsvinden, zo meldt de zegsman. Sluiting kamp

Bij het woonwagenkamp zijn vaker agenten geweest. Zo was er vorig jaar in oktober een inval. Dat had te maken met een groot drugsonderzoek. Eerder maakte de gemeente Eindhoven bekend dat ze het kamp voorgoed wil sluiten, omdat het geen 'veilige en leefbare woonomgeving' zou zijn.

Veel agenten werden opgetrommeld (foto: SQ Vision).

Het slachtoffer lag bij zijn wagen (foto: SQ Vision).