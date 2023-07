Kees opent Tante Pietje weer na de brand: 'Ik was elk uur aan het aftellen'

Vier maanden na de brand bij het restaurant Tante Pietje in Den Bosch opent eigenaar Kees Lankhaar weer de deuren. “Opluchting, blijdschap en trots”, omschrijft hij zijn gevoel maandag. “Het was ontzettend zuur, want dit restaurant voelt als mijn kindje. Maar hierdoor heb ik er wel mijn Tante Pietje van kunnen maken.”

Maandagochtend om half 6 was Kees al bezig om in een lege Korte Putstraat zijn terras buiten te zetten. “Ik was elk uur aan het aftellen. Vanochtend kon ik van de spanning en blijdschap niet meer slapen, dus ik ben maar vast naar het restaurant gegaan.” Eigenlijk was Kees er vrijdag al klaar voor om Tante Pietje te heropenen. Maar hij besloot nog twee dagen te wachten. “Vanavond hebben veel vaste gasten, onder wie bekende sporters en artiesten, gereserveerd. Zij willen als eerste weer in ons vernieuwde restaurant eten, dus ik wilde hen niet teleurstellen door eerder te openen", zegt hij. "Die laatste dagen konden er ook nog wel bij."

“Ik kreeg de kans om er mijn Tante Pietje van te maken.”

Terug naar de nacht van 2 op 3 februari. Er brak brand uit in een opslagruimte, met grote gevolgen voor het restaurant. “Ik heb meerdere restaurants, maar Tante Pietje is echt mijn kindje. Ik weet nog dat ik die nacht dacht: ‘Shit, waarom is juist hier brand uitgebroken.'” Door de brand was er veel schade, maar Kees wilde meteen doorpakken en zijn restaurant opfrissen. “Ik heb het zo’n twintig jaar geleden overgenomen en nu kreeg ik nu de kans om er 'mijn' Tante Pietje van te maken”, zegt hij. “Ik heb zoveel mogelijk hetzelfde gelaten, want ik wilde dat huiskamergevoel behouden. Op details is het verbeterd, maar de meeste gasten zien daar waarschijnlijk weinig van. Dat doe ik voor mezelf.” De afgelopen maanden is er veel werk verzet in de zaak. Het was de bedoeling om op 1 augustus open te gaan, maar de Bosschenaar deed er alles aan om die datum naar voren te schuiven. “Ik was elke ochtend rond vijf uur in het restaurant. Om te kijken of de werkmannen er al waren. En ik controleerde of ze wel doorwerkten. Ik heb ze echt achter hun broek aangezeten”, vertelt hij lachend.

“Het was pijnlijk om carnaval te missen.”

Vanaf de brand tot aan de opening maandag was Kees er dus elke dag. Behalve de week van carnaval. "Ik wist tijdens carnaval echt wel wat ik moest missen. Ik wilde niet zien hoe druk het was in de Korte Put of bij de buren, want dat was te pijnlijk", zegt de eigenaar. En dan was hij het hele voorjaar ook nog dicht. "Samen met de carnaval is dat de leukste en drukste periode. De brand kwam op het ongelukkigste moment." De inkomsten die hij misliep, waren niet zijn grootste zorg. "Ik wilde niets liever dan gasten ontvangen. Al zou ik het hele jaar geen winst maken, dan nog blijft Tante Pietje open. Het is de liefde en de passie die ik heb voor deze zaak", zegt Kees. "Ik ben blij dat ik dat nu weer open ben. Het wordt de komende tijd heel druk, daar ga ik zeker ook van genieten. Want sinds de brand besef ik dat ik dat de afgelopen jaren te weinig heb gedaan."