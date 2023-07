Kringloopwinkel verwoest door vuurzee: man (46) opgepakt

Voor de enorme brand bij kringloopwinkel De Kempen in Veldhoven is zondag een verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 46 uit Valkenswaard. Hij wordt verdacht van brandstichting, zo maakte de politie maandag bekend. Bij de vuurzee van zaterdagnacht vielen geen slachtoffers.

De brand op industrieterrein De Run in Veldhoven legde de kringloopwinkel volledig in de as. De vlammen sloegen vanuit de kringloopwinkel over op een gebouw daarnaast.

De aangehouden verdachte kwam na de brand al snel in beeld tijdens het politieonderzoek. Nu moet verder blijken in hoeverre hij daadwerkelijk betrokken is bij de brand.

Huizen ontruimd

Het vuur werd rond kwart over drie in de nacht van zaterdag op zondag ontdekt door de brandweer. Op de weg terug van een andere melding zagen brandweerlieden de brand op het industrieterrein. Er werd een NL Alert verstuurd vanwege de rookontwikkeling. Een aantal huizen in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd.

LEES OOK:

Enorme brand verwoest kringloopwinkel, huizen in de buurt ontruimd

'Een ongekende vuurzee', buurman moest huis uit vanwege brand kringloopzaak