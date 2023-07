Dit zou wel eens het nieuwe Giethoorn aan de Maas kunnen worden

Wordt Linden het nieuwe Giethoorn aan de Maas? Een klein dorpje op een schiereiland midden in de Kaaijenbergse Plassen bij Cuijk krijgt steeds meer recreatie om zich heen. Zeker nu de plannen rond een groot nieuw vakantiepark steeds concreter worden. Hoe gaan wonen, drukke recreatie en natuur samen en waar botst het? Omroep Brabant doet de hele week verslag: Het Verhaal van Linden.

Eind mei werden de plannen gepresenteerd hoe het nieuwe vakantiepark Dommelsvoort er uit gaat zien. Er komen 550 vakantiehuizen en een jachthaven met zo’n 400 ligplaatsen. Het park komt tussen de dorpen Beers en Linden.

Maar nu al is er veel toerisme en recreatie rond het dorp. En dat merken de 275 inwoners. Op mooie zonnige dagen staat het verkeer vast met auto’s en boottrailers van mensen die hun vaartuig in het water willen schuiven bij de enige boothelling van de plassen.

Overspoeld met toeristen

Dat er nu een vakantiepark komt dat net zo groot is als Beers en Linden zorgt voor enige onrust. Toch wil dat volgens wethouder Jilisen niet zeggen dat het altijd heel druk gaat worden. “De helft van de huisjes wordt verkocht als tweede huis. Dus ik denk dat het mee gaat vallen.”

Giethoorn

De vergelijking met het waterrijke Giethoorn is aanlokkelijk. Maar loopt tegelijk wat mank. Want dat dorp van 2600 inwoners in Overijssel trekt naar schatting jaarlijks één tot anderhalf miljoen toeristen per jaar, onder wie een massa Chinezen.

Zulke aantallen hoeven Linden en Beers niet te verwachten. Maar ook een kleinere toestroom aan bezoekers kan gevolgen hebben voor het evenwicht in de dorpen. Massatoerisme als motor van de economische voorspoed of als bron van ergernis voor bewoners die zich overlopen voelen? Het kan dicht bij elkaar liggen.

Granuliet

Hoe gaat dat met het spanningsveld tussen toerisme, drukte, natuur en wonen? En er speelt meer rond de Kraaijenbergse Plassen. Er zijn ook zorgen om granuliet dat in het water is gestort. Dat is een restproduct van de verwerking van graniet waar bedrijven vanaf moeten. Over de schadelijke milieueffecten en gezondheidsrisico's die granuliet mogelijk v, is nog veel onduidelijk.

Verslag vanuit het dorpshuis

Wil jij jouw verhaal met ons delen. Dat kan. Redacteuren van Omroep Brabant zitten van maandag 17 tot en met vrijdag 21 juli in dorpshuis De Burcht aan de Kerkstraat 44 in Linden.

