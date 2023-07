Juffen worden overspoeld met afscheidscadeaus: ‘Lief, maar heb geen stress'

Heel veel juffen en meesters gaan vrijdag met een overvolle tas naar huis. Op de laatste schooldag worden zij bedolven onder de cadeaus van hun kinderen. Bij ouders zorgt het hier en daar voor stress. Maar volgens juf Rebecca van Bijsterveld van basisschool de Bron in Goirle is dat helemaal niet nodig. “De kleuters komen met een big smile naar mij toe om trots hun zelfgemaakte cadeau te geven, dat vind ik heel tof."

Daar sluit collega-juf Jamie Koogje zich helemaal bij aan. De waardering van een cadeau is lief, maar een hand zou ook genoeg zijn. Het liefste krijgt ze van de kinderen in haar klas een persoonlijk kaartje als blijk van waardering.

Toch wordt ze ook overladen met cadeaus. Haast te veel om op te noemen, zegt de juf van groep 7. Chocolade, bloemen of tegoedbonnen bijvoorbeeld. Of iets persoonlijks. “Ik heb ooit 32 labello’s gekregen, omdat ik daar zo verslaafd aan ben. Super grappig”, vertelt ze.

Steeds meer, grotere en duurdere cadeaus. Dat sommige ouders er stress van krijgen, is volgens juf Rebecca van groep 1-2 niet de bedoeling. "Het maakt me niet uit of het groot of klein is. Heb er alsjeblieft geen stress van. Ga vooral met je kind in gesprek wat hij of zij wil geven of knutselen. Wij vinden alles goed. Ook al heb je niks.” Dat ouders persoonlijk afscheid komen nemen in het klaslokaal vindt ze belangrijker dan een duur cadeau.