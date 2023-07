Regenboogplein in Eindhoven beklad, burgemeester Dijsselbloem doet aangifte

Vandalen hebben het pas aangelegde regenboogplein in Eindhoven beklad. Met rode verf is daar de tekst 'fuck gay' te lezen. Het plein werd vorige maand nog feestelijk geopend ter ere van de Pride-maand.

Organisatie Queer040 maakte de vernieling bekend via Instagram. "Wie er achter deze daad zit, is nog onbekend. We hebben inmiddels de gemeente Eindhoven op de hoogte gebracht."

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond, vertelde burgemeester Dijsselbloem dat hij inderdaad weet van de bekladding. Daarbij liet hij weten dat de gemeente aangifte doet en dat het kunstwerk wordt hersteld. De tekst zou zelfs al verwijderd zijn. Het was de burgemeester zelf die het plein een paar weken terug onthulde, voorafgaand aan de Pride Walk.

Tijdens de pride-maand werden in Eindhoven en Helmond ook diverse regenboogvlaggen vernield.

