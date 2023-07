Clubhuis verboden motorclub Hells Angels gesloten

Burgemeester Marian Witte heeft een 'clubhuis' van de verboden Hells Angels gesloten in Raamsdonk. Een gedeelte van het pand aan de Stationstraat gaat zes maanden op slot. De politie heeft sinds het verbod op de motorclub vorig jaar juli meerdere bijeenkomsten geconstateerd in een zaaltje van het bewuste gebouw. "Ik vind het belangrijk om de openbare orde en veiligheid te beschermen", stelt de burgemeester.

Volgens de gemeente Geertruidenberg, waar Raamsdonk onder valt, wordt het pand aan de Stationstraat al sinds 2011 door de Hells Angels gebruikt.

De Hoge Raad heeft de omstreden motorclub op 15 juli 2022 in heel Nederland verboden. "Alleen konden we niet direct tot sluiting van het zaaltje in Raamsdonk overgaan zoals bijvoorbeeld bij drugsvondsten wel kan. We moesten eerst een dossier opbouwen", legt een gemeentewoordvoerster uit.

Meerdere bijeenkomsten

"Tijdens meerdere controles van de politie, gesprekken met de eigenaar van het pand en de president van de motorclub is gebleken dat de locatie nog steeds werd gebruikt als clubhuis van de Hells Angels”, zegt burgemeester Marian Witte.

Het gaat om een lokale afdeling van Hells Angels MC Holland, maar ook die club is verboden door de Hoge Raad. "Dat komt omdat de werkzaamheid van deze clubs in strijd is met de openbare orde."

Openbare orde

Burgemeester de Witte wilde daarom een einde maken aan de activiteiten van de omstreden motorclub binnen haar gemeente. Via de Algemene Plaatselijke Verordening kan ze een pand tijdelijk sluiten op basis onder meer de openbare orde, veiligheid en bij bijzondere opstandigheden.

Er waren geen anderen reden om het pand zes maanden te sluiten, anders de bijeenkomsten van de verboden motorclub.