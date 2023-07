Drugs met een straatwaarde van ruim 5 miljoen euro in huizen Goirle

Bij de inval eind juni in twee huizen in Goirle blijkt drugs met een straatwaarde van meer dan 5,2 miljoen euro te zijn gevonden. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt. De politie maakte na de inval al bekend een grote hoeveelheid harddrugs te hebben gevonden. Woensdag werd duidelijk dat het gaat om honderden kilo's drugs, liters chemicaliën voor de productie van drugs en een amfetaminelab van industriële proporties.

Op de zolderverdieping van een van de naast elkaar gelegen huizen aan de Pastoor van Dunstraat in een woonwijk in Goirle bleek een drugslab te zijn ingericht voor de productie van amfetamine. In en rond de huizen vond de politie honderd kilo amfetamine, ruim 28 kilo crystal meth, meer dan 180.000 xtc-pillen, 42 kilo ketamine, 7 kilo 3-mmc, een designer drug, meer dan 86.000 lsd-zegels en bijna veertig liter amfetamine-olie.

Een onderzoeksteam van de politie is in totaal zeven dagen bezig geweest met het testen, bemonsteren en uitpluizen van wat ze nu allemaal precies hadden gevonden.

De politie deed de inval op dinsdagavond 27 juni naar aanleiding van een tip over de handel in drugs vanuit de twee huizen. Bij de inval waren zo'n 35 agenten betrokken.

In de twee huizen werden twee mannen aangehouden: een 58-jarige man uit Tilburg en een 27-jarige plaatsgenoot. Zij zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en worden nog verder verhoord. De politie sluit meerder aanhoudingen niet uit, laat ze weten.

Ook geeft ze aan dat dit soort labs en grote voorraden drugs en grondstoffen om drugs te maken in woonwijken een groot risico vormen.

