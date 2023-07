Bewoners geschrokken van drugspanden, burgemeester sluit beide huizen

Geschrokken reacties in de Pastoor van Dunstraat in Goirle. Bij een grote politie-inval werd twee weken geleden in twee huizen voor meer dan 5,2 miljoen euro aan drugs gevonden. Ook troffen agenten liters chemicaliën en een amfetaminelab van industrieel formaat aan. “Ik had altijd al door dat er iets niet pluis was in deze straat”, vertelt een buurtbewoner. De burgemeester wil de twee woningen voor een half jaar sluiten.

Een buurtbewoonster vertelt aan Omroep Brabant dat ze in eerste instantie niet was geschrokken van de politieactie. "Ik had altijd wel door dat er iets niet pluis was in deze straat, maar ik moet wel zeggen dat dit extreem is." Ze vindt het vooral erg voor de drie kinderen die in een van de huizen wonen. "Weet die moeder wel hoe gevaarlijk dit is? Die kinderen hebben echt gevaar gelopen."

Een andere buurtbewoonster noemt de bewoners van de twee drugswoningen ‘rustige mensen’ en ze had dit nooit achter hun gezocht. "Maar nu ik hoor dat er allemaal chemicaliën lagen besef ik me dat we geluk hebben gehad hier. Het had heel anders kunnen aflopen."

Een vrouw hangt uit het raam van een van de woningen waar de inval was. Ze roept dat ze niks weet van drugs en als ze hoort dat er vijf miljoen euro aan drugs is gevonden, reageert ze heel verbaasd.

Terwijl onze verslaggever door de straat loopt wordt hij goed in de gaten gehouden door buurtbewoners en gefilmd. "Het is één groot complot hier", zegt een buurtbewoner zachtjes. Ze weet te vertellen dat meer buurtbewoners in de drugswereld zitten. “Die komen nog wel aan de beurt.”