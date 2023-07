Juwelier beroofd door schietende overvallers: vier mannen opgepakt

Vier mannen zijn woensdagavond in het Zeeuwse Tholen opgepakt, omdat ze eerder op de dag een juwelier in Halsteren zouden hebben overvallen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Bij de gewapende overval sloegen gemaskerde mannen vitrines kapot en namen zij sieraden mee. Buiten op straat schoten ze in de lucht.

De mannen zijn in een woonwagen opgepakt door een arrestatieteam en komen uit Klundert (20), Rotterdam (24) en Wolphaartsdijk (25). Van de vierde verdachte (23) is geen woonplaats bekend. Ze zitten nog vast. Drie mannen stapten rond twee uur in de middag gewapend met geweren en een bijl de juwelierszaak binnen en vernielden enkele vitrines. Ze gristen sieraden mee en renden naar buiten. Op straat schoten ze in de lucht. Daarbij raakte niemand gewond. Daarna stapten ze in een zwarte Renault, waarin een vierde dader achter het stuur zat. Vluchtauto

Een uur na de overval zag iemand de lege vluchtauto op een parkeerplaats in de Lepelstraat. De wagen bleek, net als de kentekenplaten, te zijn gestolen. Waarschijnlijk zijn de mannen op deze plek overgestapt in een andere auto. De politie ging verder met de klopjacht en pakte de mannen 's avonds op in het Zeeuwse Tholen.

Foto: Provicom Multimediadiensten.

