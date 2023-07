Tranen na gewelddadige overval op juwelier: 'Iedere dag bang voor'

"Het is verschrikkelijk." Met tranen in zijn ogen vertelt John Franken over de gewelddadige overval op de juwelierszaak in Halsteren, die gerund wordt door zijn dochter en schoonzoon. Eerder op de woensdagmiddag drongen daar drie mannen met hakbijlen en vuurwapens binnen, die meerdere vitrines vernielden en met sieraden vertrokken. "Binnen is het één groot glastapijt."

Meteen nadat hij het slechte nieuws hoorde, is John naar de zaak gereden. "Hier ben ik altijd bang voor. Als ik een politieauto of ambulance met sirene door het dorp hoor rijden, denk ik meteen: het zal toch niet." Geen gekke gedachte, want de overval van woensdag is niet de eerste. "In 2015 werd er een ramkraak gepleegd en daarvoor zijn ze ook al eens overvallen. Daar hield mijn schoonzoon acht hechtingen in zijn voorhoofd aan over." Dit keer zijn de eigenaars ongedeerd gebleven. "Maar ze zijn natuurlijk heel erg geschrokken. Ik heb mijn dochter gelukkig even vast mogen houden. Daarna moest ik snel weer naar buiten, want de technische recherche moet het onderzoek nog starten."

"Had ik zelf maar een hakbijl gehad."