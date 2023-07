Alle 12 kleinkinderen van Frans en Maria zitten op dezelfde basisschool

Jante Waalen is een paar weken geleden 4 geworden en zit sindsdien met elf neefjes en nichtjes op de Lambertusschool in Netersel. Deze week zijn ze er voor het laatst alle twaalf. Meike is de oudste en gaat na de zomervakantie naar de middelbare school in Bladel. Twaalf kleinkinderen op één basisschool is volgens directeur Rudolf Buur behoorlijk uniek. "Ik denk dat het nergens anders in Nederland voorkomt."

Opa Frans (69) en oma Maria (66) hebben vier kinderen. Kees, Frank, Irma en Carin zijn allemaal in het dorp blijven wonen. Al hun kinderen zitten nu in Netersel op de basisschool.

Opa Frans heeft zelf ook op de Lambertusschool gezeten. "Ik zat er samen met twee zusjes en twee broertjes. Dat er op zo'n kleine school al onze kleinkinderen bij elkaar op school zitten is echt apart", vertelt Frans.

"Het is heel gezellig, want je ziet elkaar elke dag", vindt Meike. Er zijn ook veel neefjes en nichtjes bevriend met elkaar. Liv en Wies zitten samen in groep 2 en zijn het liefst met z'n tweeën op de rekstok op het speelplein bezig. Neel zit samen met zijn zus Meike in de gecombineerde groep 7 en 8. "Dat is best gezellig, maar soms is ze ook een beetje irritant", vertelt Neel met een grote glimlach.

Directeur Rudolf Buur: "Op onze school zitten 112 kinderen, dus deze twaalf uit één familie dat is veel. Ze nemen de school bijna over. De neefjes en nichtjes kunnen goed met elkaar opschieten, maar ook met de andere kinderen. Het is ook mooi dat de ouders elkaar hier bijna dagelijks treffen aan de poort."

In alle groepen, behalve groep 6, zit een kind uit de familie Waalen:

Meike in groep 8,

Neel in groep 7,

Mart in groep 5,

Math en Rafke in groep 4,

Luud en Guus in groep 3,

Dorus, Wies en Liv in groep 2,

Bram en Jante in groep 1.

Opa Frans en oma Maria staan ook vaak bij de poort kleinkinderen op te wachten om op te passen. "Regelmatig halen we er twee, drie of vier op van school, gelukkig nooit alle twaalf, want ze kunnen ook bij anderen terecht”, zegt Frans lachend.

Meike vertrekt aan het eind deze week als eerste van de twaalf. Na de zomer gaat ze op de fiets naar het Pius X College in Bladel. "We gaan Meike echt wel missen", zegt Guus uit groep 3. "Omdat Jante pas 4 is geworden, heeft het maar heel kort geduurd dat we met z'n allen bij elkaar op school zaten", zegt Meike een beetje weemoedig.