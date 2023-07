Op het voetbalveld is de bassist van Iron Maiden gewoon een van de jongens

Wat hoort niet in het rijtje thuis? Rio de Janeiro, Los Angeles, Dortmund of Wintelre? Het juiste antwoord is Dortmund. Wout van Loon (50) uit Wintelre heeft op alle andere plekken gevoetbald met Steve Harris, de 67-jarige bassist van de hardrockband Iron Maiden. De Duitse stad komt er binnenkort bij: "Over twee weken voetballen we met Steve en Iron Maiden-crew in het stadion van Dortmund", grinnikt Wout.

Op zijn 11e was Wout al idolaat van Iron Maiden. Toen hij 15 was, had hij tijdens zijn vakantie een toevallige ontmoeting met de bassist van de hardrockband. Het klikte tussen de twee. Ze bleken niet alleen een passie voor hardrock, maar ook een liefde voor voetbal te delen. De twee hebben al dertig jaar contact en spelen regelmatig samen een potje voetbal ergens waar de band optreedt.

"Steve drinkt nooit veel, want hij moet topfit zijn."

Woensdagmiddag speelden Wout, Steven en crew voor de zesde keer in Wintelre tegen een team van DEES uit Wintelre. Steve speelt altijd op links half. Wout is altijd de keeper in het team van Steve. Het werd 4-4. "Twee goals die ik doorliet, waren onterecht", moet Wout nog even vermelden. Na de wedstrijd volgt er altijd een derde helft. "Maar Steve ging al voor negen uur weg", klinkt het een tikje teleurgesteld. "Ze logeren in Antwerpen waar ze donderdag optreden voor 25.000 man. Hij heeft een pilsje of vijf gedronken. Hij drinkt nooit echt heel veel, want hij moet topfit zijn voor die optredens dus hij kan zich geen kater veroorloven.

"In Wintelre en op het voetbalveld is Steve gewoon een van ons."