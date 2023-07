Kinderen voor de klas omdat ze het lerarentekort willen oplossen

Luca geeft taal, maar helpt ook bij rekenen (foto: Collin Beijk) Na haar uitleg helpt Lana leerlingen in de klas (foto: Collin Beijk). Volgende 1/2 Luca geeft taal, maar helpt ook bij rekenen (foto: Collin Beijk)

Bij Kindcentrum De Ontdekking in Den Bosch staan niet altijd juffen en meesters voor de klas, maar ook leerlingen uit groep 5. Lana, Luca, Marit en Goof geven rekenen, taal en tekenles aan kinderen van groep 3 en 4. "Normaal weten we al welke juf of meester we volgend jaar krijgen, maar nu niet door het lerarentekort", vertelt Lana. "Daarom wilden we helpen."

Onderwijzeres Lieke Somers is enorm trots op haar leerlingen die nu lesjes geven. "Ze hebben dit helemaal zelf bedacht omdat ze van het lerarentekort hoorden." Dat oudere leerlingen de jongere helpen, is niet nieuw op de Jenaplanschool. "Dat is hier echt onderdeel van ons onderwijs en daarom zitten meerdere groepen ook samen in een klaslokaal."

"Het is natuurlijk geen permanente oplossing, maar helpt wel."

Dat de vier leerlingen nu lesgeven aan hun jongere schoolgenootjes helpt volgens juf Lieke wel een beetje. "Het is natuurlijk geen permanente oplossing voor het lerarentekort hier, maar zeker nu kunnen we de kwaliteiten van de kinderen goed gebruiken." Voor de klas staan is niet iedereen gegeven en dat maakt de juf extra trots. "Als ik zie hoe ze zich voorbereiden, voor de groep staan en dingen uitleggen. Petje af, heel knap!" Na de uitleg van de negenjarige Lana, loopt ze als een echte juf door het klaslokaal om leerlingen te helpen en vragen te beantwoorden. Voor de zekerheid is er wel altijd een echte onderwijzer in de buurt.

"Het voelde een beetje gek."

'Rekenjuf' Lana had eigenlijk niet verwacht dat de school haar idee goed zou keuren. "Het voelde wel een beetje gek toen ik voor het eerst les gaf, terwijl ik zelf ook nog les krijg. Nu voelt het al normaler", vertelt ze een beetje verlegen. Maar als Lana voor de klas staat, staat ze daar vol zelfvertrouwen. "Ik weet nog niet zeker of ik later juf wil worden, hoor." Lana geeft rekenen en heeft staafdiagrammen uitgelegd aan groep 3 en 4. "Ik ben namelijk niet zo goed in spelling, maar wel in rekenen." De zesjarige Sophie laat trots haar ingevulde staafdiagram zien. "Ik denk wel dat Lana later een goede juf kan worden, maar ik vind mijn eigen juf nog wel beter hoor. Die geeft toch net anders les", vertelt ze.

"We geven alleen les waarin we goed zijn."

Luca neemt samen met Goof de taallessen voor zijn rekening. "Het is heel leuk om te doen, al vond ik het wel een beetje spannend in het begin." Luca heeft een dictee afgenomen. "We geven alleen les waarin we goed zijn en als we het leuk vinden", vertelt hij. Hij ziet zichzelf niet het onderwijs ingaan, maar wil graag architect worden. Schooldirecteur Anja Thijssen is net zo trots als juf Lieke. "We stimuleren kinderen heel erg om zelf met ideeën te komen. Als het lerarentekort hier op school, in het Jeugdjournaal en misschien ook thuis besproken wordt, dan kan er dus zoiets moois ontstaan."

"We gaan hier zeker mee door."

"Dit is voor mij na 43 jaar onderwijs de kers op de taart, dat je kinderen het vertrouwen geeft om dit te kunnen", vertelt de directeur. "We hebben kinderen nog nooit eerder zo hun eigen talenten laten gebruiken, maar daar gaan we zeker mee door."