Groen licht voor een asielzoekerscentrum in Zevenbergen

Zevenbergen krijgt een asielzoekerscentrum. De gemeenteraad van Moerdijk, waar het dorp onder valt, stemde donderdagavond in met de komst van het azc dat volgend jaar in gebruik wordt genomen en maximaal vijftien jaar open blijft. Er is plek voor maximaal tweehonderd mensen.

De opvanglocatie komt aan de Schansdijk, dat tussen Zevenbergen en industriegebied Moerdijk ligt. Daar worden nu al vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het terrein waar het azc moet komen, is al in het bezit van de gemeente. Die verwacht daarom de plek snel te kunnen gebruiken. Zorgen

De gemeenteraad en omwonenden waren twee maanden geleden nog bezorgd over de mogelijke overlast die het azc zou kunnen opleveren. Dat bleek toen tijdens een gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke antwoordde toen resoluut: "Er zijn voorbeelden van overlast door asielzoekers, maar dan hebben we het over asielzoekerscentra met meer dan duizend mensen. We gaan overleggen om overlast te voorkomen. Als het toch misgaat, zal ik fors ingrijpen." Ook zorgen over de verkeersveiligheid op de smalle dijk werden toen weggenomen. Wethouder Bennie Blom verzekerde dat de Schansdijk wordt aangepast.