Arbeidsmigranten zijn onmisbaar: 'En ze verdienen fatsoenlijke huisvesting'

Directeur Frank van Gool van OTTO Workforce wordt niet in alle Brabantse gemeentes met applaus ontvangen. Zijn bedrijf zorgt voor huisvesting van voornamelijk Oost-Europese arbeidsmigranten in onze provincie. Dat gebeurt in heel grote wooncomplexen en dat botst in sommige gemeenten. "Onze economie kan niet meer zonder arbeidsmigranten. En die verdienen wel een fatsoenlijke huisvesting."

Volgens Frank van Gool draait de wereld niet meer door zonder de inzet van arbeidsmigranten. "Dan zou er komend weekend niets meer in de schappen van de supermarkten liggen. Niet alleen de groenten en fruit van het land zouden ontbreken, ook logistiek zou het een probleem geven. Bij Bol.com worden dan geen pakketjes meer ingepakt. Bovendien komt onze zorg door de vergrijzing in de toekomst onder druk te staan. Ook daar kunnen we niet zonder buitenlandse medewerkers."

Fatsoenlijke huisvesting

Hardwerkende arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijk huisvesting, vindt de directeur van Otto Workforce. "Nu wonen veel buitenlandse medewerkers in 'verkamerde huizen' in een woonwijk. Dat geeft overlast. Die overlast is minder als je voor grootschalige huisvesting zorgt. Daar is toezicht, beheer en mensen organiseren zelf het een en ander in grote gezamenlijke ruimtes. Het gaat wel om het welzijn van mensen."

Van Gool: "Momenteel zijn er in Nederland zo'n 50.000 huizen die zijn opgedeeld om er veel buitenlandse medewerkers te laten wonen. Als we genoeg grote wooncomplexen hadden geregeld, dan hadden 50.000 starters nu een eigen huis gehad." Volgens hem is ook nieuwe wetgeving op komst dat stelt dat arbeidsmigranten in ieder geval een eigen slaapkamer moeten krijgen.

Geen haast

Maar niet alle gemeentes maken haast met nieuwe huisvesting voor buitenlandse werknemers. "Ik begrijp de onrust en bezorgdheid. Daarom probeer ik de omgeving erbij te betrekken en inspraak te geven. Dat leidt soms tot stevige discussies. Maar we willen wel een goede locatie voor arbeidsmigranten neerzetten."

Het aantal buitenlandse werknemers in onze provincie stijgt de komende jaren waarschijnlijk tot 150.000 mensen in 2030. Als het aan OTTO Workforce ligt komen er in Nederland en in onze provincie nog flink een aantal grootschalige wooncomplexen voor arbeidsmigranten bij "Als de driehonderd gemeenten in Nederland elk een complex van vierhonderd bedden zou neerzetten dan ben je met 120.000 bedden al een heel eind. Het belangrijkste is dat mensen dicht bij hun werk gaan wonen en dat de gemeenten voor goede huisvesting zorgen."

De meerderheid van de buitenlandse arbeidskrachten woont ook het liefst in een groot wooncomplex, zegt Van Gool. "Samen met landgenoten werken en leuke dingen doen. Zo'n 20 tot 30 procent wil hier uiteindelijk blijven wonen en een eigen huis kopen of huren. Na een aantal jaren willen ze een volgende stap zetten en naast een werkcarrière ook een wooncarrière maken. Die blijven hangen en worden misschien ook nog wel een nieuwe Nederlander."

LEES OOK:

Protesten tegen 'Polenhotels', maar arbeidsmigranten kunnen we niet missen

Figuranten laten impact van arbeidsmigranten zien: ‘400 is te veel’

366 arbeidsmigranten? Dat vinden ze in Riel veel te veel