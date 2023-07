Dit zijn grootste Brabantse gezinnen: even inschikken voor de familiefoto!

Opa Frans (69) en oma Maria Waalen (66) stonden deze week zo trots als een pauw op de foto. Samen met hun twaalf 'klein kenders' en die zaten ook nog eens allemaal op dezelfde (Lambertus)school in Netersel. Zelfs opa Frans had op die school gezeten. Behalve de familie Waalen telt Brabant nog meer grote families. Een kleine greep uit enkele familiealbums!

Opa Frans Waalen (69) en oma Maria (66) met hun twaalf kleinkinderen (foto: Jan Peels)

Een van de bekendste, zo niet dé bekendste grote familie van Brabant is de familie Nagelkerke uit Oudenbosch. De familie deed mee aan het KRO-programma 'Een huis vol'. In dat overvolle huis wonen vader Jan en moeder Sofie met hun acht kinderen: Merel, Eline, Stan, Noud, Floor, Guusje, Madelief en Junior. Even dacht het stel aan nog een negende kind, maar zag er toch maar vanaf.

Het gezin telt acht kinderen.

De familie Bouwdewijns uit Mariahout bestond uit maar liefst 19 kinderen. Jan en Frans Bouwdewijns hadden dan ook altijd iemand om mee te spelen. Met 21 mensen in een boerderij wonen is natuurlijk wel een uitdaging. In de woonkeuken stond een lange tafel, herinneren Jan en Frans zich nog. Maar als iedereen kwam eten dan paste het niet. Dan pakte zijn moeder de naaimachine erbij. Die had een uitschuifblad en dan konden een paar kinderen daar aan eten.

Jan en Frans tonen trots een oude familiefoto (foto: Imke van de Laar)

Samen op de foto: Jo, Zus, Harrie, Tinus, Cor, Nellie, Riek, Jan, Bets, Mien, Toos, Annelies, Thea en Ad Kastelijn. De veertien broers en zussen, allemaal met roots in Best, vieren een bijzonder feestje: samen waren ze (in 2017) 1000 jaar oud. En dus waren alle broers en zussen, maar ook vrienden en familie, in een zaaltje in Best om dit bijzondere feit te vieren.

De broers en zussen Kastelijn zijn samen 1000 jaar

In 2012 ging Omroep Brabant op zoek naar de oudste familie van Brabant. Allerlei families passeerden de revue, maar geen enkele familie was op dat moment ouder dan de familie Heijnemans uit Stevensbeek: 1162 jaar.

De familie Heijnemans in 2012.

Ook de familie Van der Lee deed in 2012 een gooi naar de oudste familie van Brabant. Het gezin bestond destijds uit zeven jongens en zeven meiden. Na het overlijden van broer Doris waren er nog dertien over. Hun gezamenlijke leeftijd was toen 949 jaar. Volgens Sjaan van der Lee (76) stond het huis van hun gezin 'op goede grond'.