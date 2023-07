Beruchte hondenhandelaar mag half jaar lang geen honden houden

Een hondenhandelaar in Deurne mag een half jaar lang niet voor honden zorgen. Ook mag hij geen honden laten aanvoeren op welk adres dan ook. De economische rechter in Zwolle heeft dit vrijdag bepaald. Volgens de rechter moet deze maatregel onmiddellijk ingaan, omdat de gezondheid van honden en puppy’s die door de man worden verzorgd, gevaar loopt.

De man komt al bijna zes jaar geregeld in aanraking met politie en justitie, omdat hij zijn honden verwaarloost. Verschillende keren zijn er ook dieren bij hem in beslag genomen. In mei heeft hij nog geprobeerd 118 van zijn honden te verstoppen, omdat hij een controle verwachtte. De politie ontdekte de dieren en schakelde de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in. De dieren zijn uiteindelijk allemaal gevonden en meegenomen.

In april werden bij de hondenfokker in Deurne al 25 verwaarloosde honden opgepikt. Ze hadden vervilte vachten, schurftmijtinfecties en verwaarloosde gebitten, zo maakte de inspectiedienst bekend. Een maand eerder ging het om 21 honden.

'Verbetering blijft uit'

Volgens de rechter is steeds aangetoond dat de dieren er slecht aan toe waren en dat ondanks waarschuwingen verbetering is uitgebleven. Hij wil voorkomen dat nog meer honden de dupe worden van de fokker uit Deurne, omdat de man de verantwoordelijkheid niet aan kan.

Volgens zijn advocaat heeft zijn cliënt na elke controle juist wel beterschap getoond. Volgens hem blijkt niet voor niets uit het rapport van de reclassering dat de man een grote liefde heeft voor zijn honden. Maar dat is juist ook het probleem: volgens de rechter zoekt hij de schuld niet bij zichzelf. Bovendien heeft een dierenarts verklaard dat de man niet in staat is om problemen bij zijn honden te herkennen en deze op de juiste manier te laten behandelen.

'Liever de gevangenis'

De reclassering schat de kans op herhaling groot in en adviseert zelfs een houdverbod voor tien jaar. De man uit Deurne, die in maart het vakbekwaamheidsdiploma heeft behaald, heeft al laten weten dat hij liever de gevangenis in gaat dan dat hij een tijd geen honden mag houden. Hij benadrukt niet zonder dieren te kunnen leven en wil het fokken niet uit zijn hoofd zetten.

De man wordt gezien als broodfokker. Dat betekent dat hij de honden fokt om geld mee te verdienen. Hij heeft al vaker broodfokkerijen gehad, onder meer in Veldhoven. Hij kreeg op eerdere locaties al procedures aan zijn broek waarna hij vervolgens verdween om in een andere gemeente opnieuw te beginnen.