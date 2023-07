Mooiste vrouwen van de wereld bezoeken azc: 'Ik ga vooral luisteren'

Miss Noorwegen doet de make-up van een jonge bewoonster van het azc in Budel (Foto: Alice van der Plas) Miss Singapore bekijkt een jurk met een jonge bewoonster van het azc (Foto: Alice van der Plas) Miss Belgie op zoek naar een leuke outfit (Foto: Alice van der Plas) Volgende 1/3 Miss Noorwegen doet de make-up van een jonge bewoonster van het azc in Budel (Foto: Alice van der Plas)

In 2015 deden ze nog mee aan de Miss Universe-verkiezing, maar zondagmiddag brachten de vrouwen een bezoek aan het asielzoekerscentrum (azc) in Budel. Al hadden de negen oud-missen nog niet eerder van Budel gehoord. Alle publiciteit rond het asielzoekerscentrum is dan ook helemaal aan ze voorbijgegaan. “Sterker nog”, vertelt miss Singapore Lisa White. “Wij kennen het fenomeen vluchteling niet. We hebben ze niet.”

Toch hoopt ze een groep van zo'n veertig tienermeisjes die op het azc in Budel wonen een hart onder de riem te steken.

"We willen uitdragen dat als je hard werkt, je een leven kunt maken voor jezelf."

“Veel vrouwen in onze groep hebben ook een moeilijke achtergrond. Het is niet te vergelijken, maar ik wil ze graag wat hoop brengen. En we promoten graag diversiteit. We willen uitdragen dat als je hard werkt, je een leven kunt maken voor jezelf.” De negen missen zijn er natuurlijk niet zonder reden. Ze kunnen goed met elkaar opschieten en houden daarom ieder jaar een reünie met een maatschappelijk thema. “We vinden het leuk om contact met elkaar te houden en om op reis te gaan naar een nieuw land.” Dit jaar stond Nederland op het programma, maar laar nou juist miss Nederland uit die tijd ontbreken. De vrouwen uit Indonesië, El Salvador, Portugal, Guyana, Mauritius, Kroatië, Noorwegen, Singapore en België zijn er wel.

"We zijn een rijk land, maar we kunnen niet goed voor ze zorgen."

“We deden mee in Las Vegas”, zegt miss België, Annelies Törös. “Een hele bekende editie, want de presentator riep toen de verkeerde miss uit, dus misschien kun je het je nog wel herinneren.” Annelies woont het dichtste bij van alle missen. “Maar ik ben nog nooit in deze streek geweest eigenlijk.” Ze ziet dezelfde issues hier als in België. “Alle asielzoekerscentra daar zitten vol”, zegt ze. “We zijn een rijk land, maar we kunnen eigenlijk niet goed voor ze zorgen. Dat moeten we beter doen. Meer investeren en meer personeel aannemen.”

"Ik voel me altijd zeker als ik make-up op heb. Het helpt met je zelfvertrouwen."

De missen zijn allemaal maatschappelijk betrokken, maar het moet ook gewoon een leuke feestelijke middag zijn. Eerst wordt er gezellig gedanst met zelfs een polonaise. “We doen dit eerst om de kinderen wat losser te maken”, zegt Lisa. Dan komen de make-upborstels tevoorschijn en worden er outfits uitgezocht. Om de middag te eindigen met een heuse modeshow. “We gaan ze leren mooie make-up op te brengen”, zegt Lisa. “Ik voel me altijd heel zeker als ik make-up op heb. Het helpt met je zelfvertrouwen. De meisjes kunnen lekker tijd nemen voor zichzelf. Ik ga vooral naar ze luisteren in plaats van zelf praten. Ik wil ze graag de kans geven om hun verhaal te vertellen.”

"Wel leuk dat de missen hier zijn. Ze zijn zo mooi!"